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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

امیری در گفتگو با مهر:

350 میلیون تومان تسهیلات به خانواده های شهدای فیروزکوه ارائه می شود

350 میلیون تومان تسهیلات به خانواده های شهدای فیروزکوه ارائه می شود

فیروزکوه – خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید شهرستان فیروزکوه از پرداخت 350 میلیون تومان تسهیلات به خانواده های شهدا و جانبازان فیروزکوه خبر داد.

حبیب الله امیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تسهیلات  از محل صندوق شاهد، وامهای کمک معیشتی و وام اشتغال در سال جاری پرداخت شده و خواهد شد.

تأمین 100 درصدی هزینه های تحصیلی فرزندان شهدا

وی بیان داشت: در بخش آموزش عالی و آموزش عمومی نیز بنیاد شهید 100 درصد هزینه های تحصیلی فرزندان شاهد را تقبل کرده و از نظر امور تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر مشکلی ندارند.

این مسئول با اشاره به کلامی از مقام معظم رهبری که "امروز زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست" ادامه داد: جدیت در امور فرهنگی خانواده های شاهد، خود اتکایی و قانونمند کردن ارائه خدمات به آنان و بسیج امکانات از جمله اهداف بنیاد در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری است.

کد مطلب 1556318

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