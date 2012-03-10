350 میلیون تومان تسهیلات به خانواده های شهدای فیروزکوه ارائه می شود

حبیب الله امیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تسهیلات از محل صندوق شاهد، وامهای کمک معیشتی و وام اشتغال در سال جاری پرداخت شده و خواهد شد.

تأمین 100 درصدی هزینه های تحصیلی فرزندان شهدا

وی بیان داشت: در بخش آموزش عالی و آموزش عمومی نیز بنیاد شهید 100 درصد هزینه های تحصیلی فرزندان شاهد را تقبل کرده و از نظر امور تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر مشکلی ندارند.

این مسئول با اشاره به کلامی از مقام معظم رهبری که "امروز زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست" ادامه داد: جدیت در امور فرهنگی خانواده های شاهد، خود اتکایی و قانونمند کردن ارائه خدمات به آنان و بسیج امکانات از جمله اهداف بنیاد در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری است.