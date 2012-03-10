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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

"دل بوسکه":

درهای تیم ملی اسپانیا به روی "تورس" باز است

درهای تیم ملی اسپانیا به روی "تورس" باز است

سرمربی تیم فوتبال اسپانیا گفت "فرناندو تورس" شایستگی حضور در ترکیب تیم ملی این کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تورس 27 ساله گل برتری اسپانیا را در فینال رقابت‌های یورو 2008 به ثمر رساند با این حال بیش از یک سال است که از شرایط آمادگی به دور است و در دیدار اخیر تیم اسپانیا مقابل ونزوئلا هم به تیم ملی کشورش دعوت نشد.

بر پایه گزارش ساکرنت، "روبرتو سولدادو"، بازیکن جانشین وی عملکرد خوبی در تیم ملی داشته و در دیدار با ونزوئلا هم دو گل به ثمر رسانده است.

"ویسنته دل بوسکه" همچنان اعتقاد دارد که مهاجم چلسی می‌تواند در فهرست پایانی رقابت‌های یورو 2012 جای داشته باشد.

وی گفت: تا آخرین دقیقه منتظر می‌مانم تا در خصوص تورس تصمیم گیری کنم. "ال نینو" باید ظرف چند ماه آینده به ذات گلزنی خود بازگردد.

کد مطلب 1556319

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