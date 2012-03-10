72 میلیارد تومان به اصلاح سیستم آبیاری در خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نیاوند ظهر شنبه در جلسه شورای استان اظهارکرد: اصلاح سیستم آبیاری در 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مطالعه و در حال اجرا است که در 38 هزار هکتار از آن اجرایی شده و 72 میلیارد تومان اعتبار نیز از محل 94 میلیارد تومان مصوب به این امر تخصیص یافته است.

وی به تبیین اقداماتی که در سال 90 در این معاونت انجام شده است پرداخت و گفت: تهیه و تنظیم برنامه پنجم استان، تدوین سند اشتغال و ابعاد توسعه و توازن در توزیع و برنامه ریزی بودجه در بین شهرستان ها از جمله اقدامات شاخص است.

وی افزود: کسب رتبه نخست مدیریت بهره وری بر منابع آبی در بخش کشاورزی از جمله دستاوردها استان در سال 90 بوده است.

رضا عبدالملکی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه از سفر قریب الوقوع هیئت دولت به استان خبر داد و گفت: این سفر صدمین سفر هیئت دولت به استان ها خواهد بود که جشن باشکوهی در این خصوص در کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: رویکرد سفر چهارم تعریف پروژه جدید نیست بلکه ساماندهی پروژه های قبلی و برنامه ریزی برای اتمام آنها تا پایان دولت دهم مدنظر قرار دارد.