نشست توجیهی تجار و بازرگانان خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ظهر شنبه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزارشد، حدود 100 نفر از تجار استان، آموزش های لازم را جهت انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهای تجاری و بازرگانی به زبان های فارسی و انگلیسی فرا گرفتند.

در این نشست ضمن تعیین گروه کالاهای مورد معامله با هیئت تجاری نظیر مصالح ساختمانی، مواد غذایی، محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی، مواد پلاستیکی و... 5 کمیسیون تجاری نیز ساماندهی شدند.

رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در این نشست گفت: توسعه تجارت با کشورهای همجوار گام مهمی در جهت افزایش توان رقابتی شرکت ها و تولید کننده های استان با تولیدات خارجی است.

محمد صمدی افزود: سفر سه روزه هیئت تجار افغانستان به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری و قراردادهای تجاری در زمینه های مختلف صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: سفر این هیئت تجاری و بازرگانی بر اساس مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و مساعدت سازمان صنعت، معدن و تجارت و تلاش های استانداری خراسان شمالی با محوریت اتاق بازرگانی افغانستان اجرا شده است.

صمدی گفت: بیش از 25 درصد صادرات خراسان شمالی به کشور افغانستان بوده که این میزان از نظر ارزی در حدود 35 میلیون دلار برآورد می شود.

وی تصریح کرد: این اولین هیئت تجاری کشور افغانستان است که به خراسان شمالی سفر می کند وامیدواریم این روند در مورد سایر کشورهای همسایه نیز صورت پذیرد.