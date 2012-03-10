کیفی کردن منابع آموزشی در اولویت است/ساختار برخی مدارس شبانه روزی مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صائمی صبح روز شنبه در جلسه مدیران دبیرستانهای شبانه روزی و لازم التوجه شرق استان در سالن کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میامی، با اشاره به اینکه افزایش کیفیت امکانات و منابع در امور آموزشی و پرورشی در اولویت اول برنامه های اسن سازمان قرار دارد، اظهار داشت: علمای تعلیم و تربیت معتقدند که محیط یادگیری مناسب از مهمترین پایه های کیفیت بخشی محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه منطقه مدیریتی آموزش و پرورش میامی یکی از گسترده ترین مناطق کشور است، گفت: این منطقه دارای شرایط خاصی است و لذا توجه خواصی را هم می طلبد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی با اشاره به وضعیت فعلی مدارس شبانه روزی شهرستان میامی خاطر نشان کرد: ساختار برخی مدارس شبانه روزی ما مناسب این امر نیست، بلکه این مدارس به صورت عادی بوده اند که براساس نیاز تبدیل به مدرسه شبانه روزی شدند.

صائمی، کمبودهای محیط شبانه روزی در مدارس شهرستان میامی را یاد آور شد و اظهار داشت: استانداردهای لازم در مدارس شبانه روزی مانند سالن مطالعه در بیشتر مدارس شبانه روزی در نظر گرفته نشده است و فضای مدارس شبانه روزی جذاب و فرح بخش نیست.

وی گفت: از دیگر مشکلات محیط های شبانه روزی عدم تخصیص نیرو و سرپرست کارآمد است که یک سرپرست می تواند از اوقات بیکاری دانش آموزان بهره کافی را ببرد.

علی اکبر گرایلی معاون آموزشی و نوآوری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میامی نیز در این جلسه گفت: ناکافی بودن اعتبارات و تردد روزانه فرهنگیان از شهرستان شاهرود به مدارس میامی از مشکلات موجود در زمینه آموزشی است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این جلسه به حضور آگاهانه مردم در انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت: باید شکرگزار حضور آگاهانه مردم با بصیرت و با شعور ایران اسلامی باشیم زیرا یکبار دیگر با حضور گسترده خود برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی افزودند.

حسین فولادیان افزود: امیدواریم خادمین ملت بتوانند پاسخگو به مطالبات بحق ملت عزیز و قهرمان اسلامی باشند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در پایان با اشاره به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، گفت: موضوع ارتقاء کیفیت آموزشی دراین سند بسیار برجسته و مهم جلوه داده شده و با اجرایی شدن این سند کیفیت آموزشی درنظام آموزش و پررش ارتقاء خواهد یافت.