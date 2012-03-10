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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

واحدی:

5.8 درصد پروژه های عمرانی خراسان رضوی پایان یافت

5.8 درصد پروژه های عمرانی خراسان رضوی پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر پنج هزار و 36 پروژه در استان در حال اجراست که به لحاظ پیشرفت فیزیکی 5.8 درصد پروژه ها پایان یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن واحدی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان در گزارشی از مرحله چهارم نظارت عالیه بر پروژه های استان که در بهمن ماه امسال صورت گرفت، اظهارکرد: هم اکنون پنج هزار و 36 پروژه با اعتباری بالغ بر 587 میلیارد تومان در استان در حال اجراست که در این دوره از نظارت از دو هزار و 80 پروژه با اعتباری بالغ بر 372 میلیارد تومان اعتبار بازدید شد.

وی افزود: به لحاظ پیشرفت فیزیکی 5.8 درصد پروژه ها خاتمه یافته، 85 درصد در حال اجرا، 6.24 درصد عقب تر از برنامه و 2.65 درصد شروع نشده است.

واحدی تصریح کرد: در ارزیابی کیفی نیز 5 درصد پروژه های استان عالی، 68 درصد خوب، 18 درصد متوسط و 0.4 درصد ضعیف است که دستگاه های آب و فاضلاب روستایی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، آب و فاضلاب استان و راه و ترابری دستگاه های برتر در این حوزه هستند.

محمدعلی ضیغمی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه شورای اداری خراسان رضوی ضمن تشریح اقدامات نظارتی بر روند ارائه کالا در ایام نوروز گفت: حمایت از واحدهای تولیدی و تشکل ها در بخش تامین، تولید، توزیع و قیمت گذاری از جمله سیاست های اصلی این وزارتخانه است.

وی گفت: مدیریت واردات با رویکرد حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق مصرف کننده، برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم، برپایی جشنواره های فروش، توزیع کالاهای اساسی، تامین و توزیع میوه شب عید بر اساس نیاز و تشدید نظارت ها از جمله اقدامات حمایتی بوده است.

ضیغمی مباحث بازرگانی و تجارت  را طی سال 89 و 90 چه از نظر تولید و چه تجارت در مقایسه با سال های گذشته متفاوت توصیف کرد و گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تحریم های بین المللی و  ادغام وزارتخانه ها از جمله این تفاوت ها است که از آن سربلند بیرون آمدیم.

کد مطلب 1556327

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