رئیس موقت کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به کفاشیان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رئیس موقت کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال پیامی به علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران انتخاب مجدد وی به این سمت را تبریک گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای علی کفاشیان، رئیس محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، صمیمانه‌ترین تبریک‌های من را به خاطر انتخاب مجدد شما در پست رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی را پذیرا باشید. این انتخاب مجدد نشان دهنده توجه به رشد و توسعه بالنده فوتبال در کشورتان و اعتماد دوباره مجمع فدراسیون فوتبال ایران به شماست و این وظیفه شما را برای توجه به رشد فوتبال سنگین‌تر می‌کند.

من از این فرصت استفاده می‌کنم و از شما به عنوان عضوی فعال، مسئولیت پذیر و با ایده و طرح از اعضای کمیته مسئولیت‌های اجتماعی کنفدراسیون فوتبال آسیا که یک کمیته دائم است، تشکر می‌کنم. امیدوارم در چهارسال آینده بتوانید موفقیت‌های فوتبال ایران را پایه گذاری کنید و همکاری نزدیک، بیشتر و بهتری به منظور ارتقای فوتبال ایران و آسیا داشته باشیم. مشتاقانه در انتظار دیدار مجدد شما هستم.

این در حالی است که روز شنبه همچنین علی بن حسین، نایب رئیس فیفا و رئیس کنفدراسیون فوتبال غرب آسیا نیز در پیامی انتخاب مجدد علی کفاشیان به ریاست فدراسیون فوتبال ایران را به او ‌تبریک گفت.