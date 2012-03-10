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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

عیدی:

شش هزار واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری ساخته شده است

شش هزار واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری ساخته شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شش هزار و 119 واحد مسکن مهر در شهر های زیر 25 هزار نفر استان تاکنون ساخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عیدی پیش ازظهرشنبه در جلسه تامین مسکن این استان اظهار داشت: سهم الشرکه پرداختی تسهیلات طرح مهر بانک مسکن در ساخت مسکن مهردر شهرهای زیر 25 هزار نفر، 75 درصد نسبت به مبلغ کل انعقاد قرارداد تا پایان اسفند ماه سال جاری بوده و 62 درصد سهم الشرکه پرداختی نسبت به مبلغ کل انعقاد قرارداد در شهرهای بالا ی 25 هزار نفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه به تعداد 570 واحد  بافت فرسوده در این استان از ابتدای طرح مهر بانک مسکن تا پایان اسفند ماه سال جاری تسهیلات داده شده، عنوان کرد: 97 درصد سهم الشرکه پرداختی نسبت به مبلغ کل انعقاد قرار داد برای بافتهای فرسوده این استان پرداخت شده است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هشت هزار و 340 واحد به روستائیان این استان تسهیلات داده شده که 93 درصد سهم الشرکه پرداختی نسبت به مبلغ کل انعقاد قرارداد است.
 

کد مطلب 1556330

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