شش هزار واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عیدی پیش ازظهرشنبه در جلسه تامین مسکن این استان اظهار داشت: سهم الشرکه پرداختی تسهیلات طرح مهر بانک مسکن در ساخت مسکن مهردر شهرهای زیر 25 هزار نفر، 75 درصد نسبت به مبلغ کل انعقاد قرارداد تا پایان اسفند ماه سال جاری بوده و 62 درصد سهم الشرکه پرداختی نسبت به مبلغ کل انعقاد قرارداد در شهرهای بالا ی 25 هزار نفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه به تعداد 570 واحد بافت فرسوده در این استان از ابتدای طرح مهر بانک مسکن تا پایان اسفند ماه سال جاری تسهیلات داده شده، عنوان کرد: 97 درصد سهم الشرکه پرداختی نسبت به مبلغ کل انعقاد قرار داد برای بافتهای فرسوده این استان پرداخت شده است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هشت هزار و 340 واحد به روستائیان این استان تسهیلات داده شده که 93 درصد سهم الشرکه پرداختی نسبت به مبلغ کل انعقاد قرارداد است.

