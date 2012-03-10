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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

سرهنگ حسنی:

ارتقای فرهنگ ترافیک از اهداف همیاران پلیس است

ارتقای فرهنگ ترافیک از اهداف همیاران پلیس است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان ارتقای فرهنگ ترافیک را از جمله اهداف اجرای طرح همیاران پلیس اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسنی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همزمان با سراسر کشور زنگ همیاران پلیس 22 اسفند ماه در مدارس گلستان نواخته خواهد شد.
 
وی گفت: این طرح با همکاری نیروی انتظامی و آموزش و پرورش استان در 22 اسفند ماه به اجرا در خواهد آمد.

وی ادامه داد، در راستای اجرای این طرح زنگ مدرسه پسرانه "سردار جنگل" درگرگان بصورت نمادین نواخته خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان ارتقاء سطح آموزشی دانش آموزان، ارتقاء فرهنگ ترافیک و استفاده و بکارگیری از توان دانش آموزان در راستای کاهش تصادفات را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.

کد مطلب 1556333

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