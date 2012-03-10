انکار قتل کودک 2 ساله در دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهم مهرماه سال گذشته زن جوانی به نام زر به پاسگاه رزکان شهریار مراجعه و با طرح شکایتی علیه یک راننده خودرو پیکان گفت: چند روز قبل به همراه پسر دو ساله ام سوار یک دستگاه خودرو پیکان شده که ناگهان در میان راه راننده تغییر مسیر داد. وی با تهدید ما را داخل یک گاوداری در رزکان برد و پس از ضرب و شتم، فرزند خردسالم به نام محمد را به قتل رساند .

با دریافت اظهارات شاکی، پرونده برای بررسیهای بیشتر در اختیار ماموران پلیس آگاهی شهریار قرار گرفت و با انجام اقدامات اولیه پلیسی راننده به نام مجتبی دستگیر شد.

این فرد در تحقیقات اولیه ضمن رد ادعاهای شاکی عنوان داشت: شاکی با رضایت خود به گاوداری آمد و با توجه به اینکه کودک خردسال او وضعیت مناسبی نداشت مادرش با خوراندن تعداد زیادی قرص به او موجب قتل وی شد و بلافاصله نیز از محل فرار کرد. من نیز جسد را دفن کردم.

بلافاصله اکیپی از ماموران پلیس آگاهی به محل دفن جسد اعزام و با خارج کردن جسد آن را برای مشخص شدن دقیق علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال دادند.

پس از اعلام نظریه پزشکی قانونی مبنی بر قتل کودک در اثر ضربه و فشار به ناحیه سر بار دیگر متهمان تحت بازجویی قرار گرفته و لب به اعتراف گشودند.

مجتبی در اعترافات خود گفت: روز جنایت، کودک خردسال بی قرار بود و دائم با صدای بلند گریه و زاری می کرد مادرش که نسبت به این موضوع بی تفاوت بود از من خواست تا او را آرام کنم من هم به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار داده و پس از آنکه ساکت شد احساس کردم جانش را از دست داده به همین دلیل جسد او را دفن کردم.

متهم در ادامه با انکار اعترافات قبلی خود گفت: زر خودش بچه اش را به قتل رساند. او به خاطر اختلافاتی که با شوهرش داشت خانه شان را ترک کرده و نزد من در گاوداری آمده بود. روز حادثه نیز می خواست دست و صورت بچه را بشوید که ناگهان بچه از دستانش رها شد و روی زمین افتاد. بعد از مرگ محمد چند نفر با قمه وارد گاوداری شده و او را همراه خود بردند.

با تکمیل تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. صبح امروز جلسه دادگاه به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد که نماینده دادستان با تشریح کیفر خواست برای متهمان تقاضای مجازات قانونی کرد.

در ادامه پدر محمد با حضور در جایگاه گفت: من و همسرم به مواد مخدر اعتیاد شدیدی داشتیم. او از چهار ماه قبل از قتل پسرم قصد طلاق داشت. حالا هم خواستار مجازات قاتل پسرم هستم.

در ادامه زر با حضور در جایگاه با انکار اتهام قتل پسرش گفت: من با مجتبی به صورت تلفنی آشنا شدم . شب حادثه به دیدنش رفتم اما او من و پسرم را با تهدید به گاوداری برد و در آنجا مورد آزار و اذیت قرار داد. شکنجه های مرد شیطان صفت باعث مرگ پسرم شد. مجتبی سر پسرم را محکم به لبه حوضی که در گاوداری بود کوبید و او را کشت. از قضات دادگاه می خواهم او را به قصاص محکوم کنند.

در ادامه نیز مجتبی قتل را به گردن زر انداخت و گفت: روز حادثه من در حال شستن پتو بودم که ناگهان محمد از دستان مادرش رها شد و بر اثر اصابت سرش به زمین جان سپرد. وقتی زر جسد پسرش را آنجا رها کرد و گریخت من شبانه پیکر بی جان پسر بچه را در قبرستان دفن کردم.

رئیس دادگاه پس از آخرین دفاعیات متهمان و وکلایشان ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و برای صدور حکم با قضات مستشار وارد شور شدند.