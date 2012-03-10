احمد رضایی یکی از فعالان تئاتر کودک در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اهداف راهاندازی این انجمن بیان داشت: با راهاندازی این انجمن در پی آن هستیم که کار تئاتر کودک و نوجوان در استان اصفهان منظمتر و بهتر انجام شود و تئاتر کودک دارای یک صنف تخصصی شود.
وی ادامه داد: به منظور ایجاد یک تئاتر هدفمند و علمی در حوزه تئاتر کودک در پی آن هستیم که انجمن علاوه بر برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی، نمایش تئاتر و نشستهای تخصصی به محلی برای شناسنامهدار شدن گروههای نمایشی کودک تبدیل شود.
رضایی با اشاره به عضویت 17گروه تئاتر تا این کنون در این انجمن تصریح کرد: جلسهای به منظور انتخاب افراد هیئت موسس این انجمن روز دوشنبه 22 اسفند ماه برگزار میشود و طی آن اعضا هیئت موسس انجمن تئاتر کودک و نوجوان اصفهان انتخاب می شوند.
وی اظهار داشت: اعضا هیئت موسس موظفند در مدت زمان سه ماه باید پیگیری امور مربوط به راهاندازی، ثبت و آغاز فعالیت رسمی این انجمن را انجام داده و به زودی شاهد راهاندازی دفتر انجمن تئاتر کودک و نوجوان استان اصفهان به عنوان دومین دفتر این انجمن در کشور باشیم.
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