ساخت مسکن در 4 ماه ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید هدایت پس از بازدید از 6 هزار واحد مسکونیمهر ساختهشده با روشهای نوین، گفت: عملکرد پیمانکاران و تولیدکنندههای صنعتیساز مسکن در پرند نشان داد چنانچه انبوهسازان به جای روشهای سنتی، از فناوریهای جدید ساختوساز استفاده کنند، زمان لازم برای ساخت مجتمعهای مسکونی از 15 تا 20 ماه فعلی به حداکثر 4 ماه کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: شرط اصلی برای ساخت مسکن در کمتر از زمان فعلی به روش صنعتی، تحویل زمین بصورت آمادهسازیشده همراه با پروانه ساخت و نقشههای تایید شده است و لازم است برای چنین روشی، سایر عوامل ساختوساز نیز با ایجاد تحول و سرعت در کار، بستر سریعسازی مسکن را در بازار ساختوساز بوجود بیاورند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صنعتیسازی مسکن اگر چه توسط ایدرو و شرکت مپسا هدایت میشود اما مشارکت و همراهی عمیق وزارت راهوشهرسازی و مسولان ارشد این وزارتخانه طی سه سال اخیر نقش اساسی را در شکلگیری این مسیر تازه، ایفا کرده است.
هدایت همچنین با اشاره به اینکه بازار مسکن در حال حاضر به دو دلیل نیازمند تغییر جدی در روش ساختوساز است، گفت: وجود 65 هزار هکتار بافتفرسوده و تاکید قانون برنامه پنجم بر نوسازی سالانه 10 درصد از آن از یکسو و خطر زلزله در بسیاری از شهرهای کشور از سوی دیگر شرایطی را فراهم کرده که انبوهسازان باید برای مواجهه با آن، سنتیسازی را کنار بگذارند و با استفاده از انواع روشهای نوین ساخت، هم سرعت ساختوساز را افزایش دهند و هم اینکه سبکسازی را جایگزین مصالح سنگین وزن کنند.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان کرد: بار مرده ساختمان در واحدهایی که در پرند به روش صنعتیسازی احداث شدهاند، در مقایسه با ساختمانهای سنتیساز، حداقل 40 درصد کاهش یافته است.
هدایت برخی ایرادات در تجربه اول صنعتیسازی را که تحت عنوان پروژه پایلوت در پرند به اجرا درآمد، بهدلیل شروع کار، طبیعی عنوان کرد و گفت: هماکنون پیمانکاران این پروژه کارآزموده شدهاند و ظرف همین مدت کوتاه موفق شدهاند به بازارهای جهانی خدمات صنعتیسازی صادر کنند.
وی در پایان با بیان اینکه بازار صنعتیسازی مسکن نیازمند تولید انبوه مصالح نوین است، افزود: سرمایهگذاران بخش خصوصی میتوانند با توجه به حمایتهای مشارکتی دولت و بازار تقاضا برای این مصالح، به این حوزه نیز ورود کنند.
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