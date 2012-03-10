استعفای اسدی پذیرفته نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از کش و قوس‌های دو ماهه بر سر استعفای سعید اسدی رئیس مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران، صبح امروز دکتر عبدالرضا سیف که به تازگی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران را بر عهده گرفته است به طور رسمی مخالفت خود را با استعفای اسدی اعلام کرد. سیف از اسدی درخواست کرد که همچون گذشته به فعالیت خود در این حوزه ادامه دهد.

سعید اسدی حدود دو ماه قبل در پی کم توجهی مسئولان اداره کل هنرهای نمایشی نسبت به انجام تعهدات این اداره کل در قبال تئاتر مولوی و بی‌مهری برخی از هنرمندان تئاتر، ضمن استعفا از عضویت در شورای مرکزی اداره ارزشیابی و نظارت بر نمایش و مدیریت مرکز تئاتر مولوی، اعلام کرده بود که دیگر تمایلی به فعالیت در هیچ یک از حوزه‌های تئاتری ندارد.