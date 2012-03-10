نمایشگاه بهاره در یزد گشایش یافت

محمدمهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه آغاز سال نو نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه فروش بهاره در یزد گشایش یافت.

وی با اشاره به اینکه تنظیم بازار کالا و خدمات یکی از مهمترین سیاستهای اجرایی برای حمایت از اقشار کم درآمد و دهک های پایین جامعه است، افزود: برگزاری نمایشگاه های فروش بهاره به عنوان یکی از برنامه های تنظیم بازار شب عید به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها به ویژه در ایام پایانی سال توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت در یزد آغاز به کار کرده است.

زارع عنوان کرد: در این نمایشگاه که در فضایی با بیش از هفت هزار متر مربع مساحت برپا شده، فروش اقلام اولویت دار و مورد نیاز مردم مانند آجیل و خشکبار، مواد غذایی و پروتئینی، کیف و کفش، البسه و پوشاک و ... در این نمایشگاه انجام می شود.

وی بیان داشت: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با10 تا 25 درصد تخفیف به شهروندان عرضه می شود.

وی با بیان اینکه انواع ا قلام ضروری مردم با 400 غرفه در نمایشگاه بهاره تدارک دیده شده است، گفت: این امر رقم بسیار خوبی است که برای رفاه حال آحاد مردم استان صورت گرفته است.

زارع یادآور شد: در این نمایشگاه از شهرستانهای یزد، اصفهان، همدان، تهران،شیراز، کرمان و کرمانشاه حضور دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: قیمت ‌ها و کیفیت کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با جدیت کنترل می ‌شود و با فروشندگان خاطی برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی یادآور شد: این نمایشگاه ‌ها علاوه بر اینکه زمینه رقابت را برای عرضه بهترین اجناس فراهم می ‌آورد، اجناس متنوع و باکیفیت ‌های مختلف را در اختیار مردم می گذارد.

نمایشگاه فروش بهاره یزد در محل نماشگاه های استان یزد در سالن کابلهای شهید قندی تا 23 اسفند ماه جاری از ساعت 16 تا 23 دایر است.