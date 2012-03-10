425 واقعه طلاق در چهار محال و بختیاری ثبت شد

عبدالرسول غزالی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه 425 واقعه طلاق در این استان در شش ماه گذشته ثبت شده، ادامه داد: طی شش ماه گذشته دوهزار و 763 فوت در این استان اتفاق افتاده که تعداد 943 نفر آن زن و یک هزار و 820مرد بوده است.

وی با بیان اینکه چهار هزار و 573 واقعه ازدواج که در شش ماه اخیر در این استان ثبت شده، اظهار داشت: از این تعداد دو هزار و 478 مرد آن شهری و دو هزارو 95 مورد آن در روستاهای این استان اتفاق افتاده است.

مدیر کل ثبت و احوال چهار محال و بختیاری به آمار ولادت در شش ماه گذشته در این استان نیز اشاره کرد و افزود: هفت هزار و 880 ولادت در شش ماه گذشته در این استان اتفاق افتاده که تعداد سه هزار و 905 نفر آن دختر و سه هزار و 975 نفر آن پسر بوده است.



