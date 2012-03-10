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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

غزالی در گفتگو با مهر:

425 واقعه طلاق در چهار محال و بختیاری ثبت شد

425 واقعه طلاق در چهار محال و بختیاری ثبت شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت و احوال چهار محال و بختیاری گفت: 425 مورد طلاق در شش ماه گذشته در این استان ثبت شده است.

عبدالرسول غزالی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه 425 واقعه طلاق در این استان در شش ماه گذشته ثبت شده، ادامه داد: طی شش ماه گذشته دوهزار و 763 فوت در این استان اتفاق افتاده که تعداد 943 نفر آن زن  و یک هزار و 820مرد بوده است.

وی با بیان اینکه چهار هزار و 573 واقعه ازدواج که در شش ماه اخیر در این استان ثبت شده، اظهار داشت: از این تعداد دو هزار و 478 مرد آن شهری و دو هزارو 95 مورد آن در روستاهای این استان اتفاق افتاده است.

مدیر کل ثبت و احوال چهار محال و بختیاری به آمار ولادت در شش ماه گذشته در این استان نیز اشاره کرد و افزود: هفت هزار و 880 ولادت در شش ماه گذشته در این استان اتفاق افتاده که تعداد سه هزار و 905 نفر آن دختر و سه هزار و 975 نفر آن پسر بوده است.

 
 
کد مطلب 1556344

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