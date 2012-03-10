بیش از 1200 فرهنگی در قم به اردوی راهیان نور اعزام شدند

ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان اینکه اعزام به راهیان نور از ۲۰ آبان آغاز شده است و تا قبل از عید نیز به پایان می‌رسد گفت: در اردوی راهیان نور ۴هزار و ۵۰۰ نفر دانش آموز پسراردو اعزام شدند.



وی گفت: همچنین هزار و ۲۵۰فرهنگی به اردوی راهیان نور به این اردوها اعزام شده اند.



اعزام هزار و ۹۵۰دانش آموز دختر به اردو راهیان نور



وی ادامه داد: هزارو ۹۵۰دانش آموز دختر نیز به این اردو اعزام می‌شوند که تاکنون هزار و ۴۵۰نفر اعزام شده‌اند.



معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اینکه ۳۲۰ نفر از دانش آموزان دختر نیز در اردو هستند افزود: ۸۰ نفر دیگر از دانش آموزان دختر نیز فردا اعزام می‌شوند.



اعزام 80 خانوادگی فرهنگی در ایام نوروز



وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز اعزام خانوادگی به راهیان نور انجام می‌گیرد افزود: فرهنگیان می‌توانند با خانواده های خود در این اردو شرکت کنند.



وی با اشاره به اینکه ۸۰ خانواده فرهنگی به این اردوها اعزام می‌شوند افزود: هم اکنون ثبت نام در کانون بسیج امام خمینی (ره) در اداره کل آموزش و پرورش در حال انجام است.