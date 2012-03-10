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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

اختصاصی مهر/

برنامه های سفر هیئت دولت به البرز تشریح شد

برنامه های سفر هیئت دولت به البرز تشریح شد

کرج – خبرگزاری مهر: مسئول اطلاع رسانی سفر چهارم هیئت دولت به استان البرز برنامه های این سفر را تشریح کرد.

غلامرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های سفر رئیس جمهور به استان البرز گفت: روز یکشنبه 21 اسفندماه مراسم استقبال از رئیس جمهور ساعت 9:30 صبح از میدان شهدا تا میدان سپاه کرج صورت می گیرد.
 
وی افزود: مراسم دیدار مردم کرج با رئیس جمهور را ساعت 10:30 صبح در زمین چمن مخابرات خواهیم داشت.
 
وی گفت: رئیس جمهور ساعت 13:30 مهمان مردم طالقان بوده و به دنبال آن ساعت 15 دیدار مردمی در نظرآباد و در ساعت 16:30 در ساوجبلاغ خواهند داشت.
 
نجفی افزود: جلسه هیئت دولت بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود.
 
وی همچنین از تشکیل شورای عالی اشتغال با ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور کارگروه اشتغال استان در ساعت 4 بعد از ظهر خبر داد.
 
دیدار با اقشار نخبگان و منتخبان از جمله روحانیون، نخبگان علمی و فرهنگی، ایثارگران نیز از دیگر برنامه های سفر چهارم رئیس جمهور است که نجفی به آنها اشاره کرد و گفت: دیدار با اقشار نخبگان و منتخبان بعد از نماز مغرب و عشا و با حضور رئیس جمهور صورت می گیرد.
 
مسئول اطلاع رسانی دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز گفت: در این دور از سفر چهارتن از وزیران تحت عنوان وزرای معین در شهرستانهای استان حضور خواهند داشت.
 
وی در تشریح مطلب فوق افزود: مصطفی محمد نجار وزیر کشور در کرج، حاجی بابائی وزیر آموزش و پرورش در ساوجبلاغ، غضنفری وزیر صنعت و معدن در نظرآباد و شیخ الاسلام وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی در طالقان به عنوان وزرای معین حضور داشته و اختیار تام برای رسیدگی به امور این شهرها خواهند داشت.
 
نجفی تصریح کرد: دیگر وزرا هریک در ادارات تابعه و مربوطه خود حضور داشته و اجرای مصوبات قبلی را پیگیری می کنند.
کد مطلب 1556347

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