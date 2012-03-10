برنامه های سفر هیئت دولت به البرز تشریح شد

غلامرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های سفر رئیس جمهور به استان البرز گفت: روز یکشنبه 21 اسفندماه مراسم استقبال از رئیس جمهور ساعت 9:30 صبح از میدان شهدا تا میدان سپاه کرج صورت می گیرد.

وی افزود: مراسم دیدار مردم کرج با رئیس جمهور را ساعت 10:30 صبح در زمین چمن مخابرات خواهیم داشت.



وی گفت: رئیس جمهور ساعت 13:30 مهمان مردم طالقان بوده و به دنبال آن ساعت 15 دیدار مردمی در نظرآباد و در ساعت 16:30 در ساوجبلاغ خواهند داشت.

نجفی افزود: جلسه هیئت دولت بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

وی همچنین از تشکیل شورای عالی اشتغال با ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور کارگروه اشتغال استان در ساعت 4 بعد از ظهر خبر داد.

دیدار با اقشار نخبگان و منتخبان از جمله روحانیون، نخبگان علمی و فرهنگی، ایثارگران نیز از دیگر برنامه های سفر چهارم رئیس جمهور است که نجفی به آنها اشاره کرد و گفت: دیدار با اقشار نخبگان و منتخبان بعد از نماز مغرب و عشا و با حضور رئیس جمهور صورت می گیرد.

مسئول اطلاع رسانی دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز گفت: در این دور از سفر چهارتن از وزیران تحت عنوان وزرای معین در شهرستانهای استان حضور خواهند داشت.

وی در تشریح مطلب فوق افزود: مصطفی محمد نجار وزیر کشور در کرج، حاجی بابائی وزیر آموزش و پرورش در ساوجبلاغ، غضنفری وزیر صنعت و معدن در نظرآباد و شیخ الاسلام وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی در طالقان به عنوان وزرای معین حضور داشته و اختیار تام برای رسیدگی به امور این شهرها خواهند داشت.

نجفی تصریح کرد: دیگر وزرا هریک در ادارات تابعه و مربوطه خود حضور داشته و اجرای مصوبات قبلی را پیگیری می کنند.