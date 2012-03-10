جوانان مسجدی رامهرمز تجلیل شدند

حجت السلام رضا حسینوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از برنامه های سازمان تبلیغات گسترش حضور جوانان در مساجد است زیرا حضور در مساجد جوانان ما در برابر خطرات اجتماعی، تهاجم فرهنگی دشمن و رفتن در دام شیطان حفظ می کند.

وی افزود: هیچ مکانی برای تربیت جوانان بهتر از مساجد وجود ندارد و خانواده هایی که دغدغه تربیت صحیح و الهی فرزندان خود را دارند باید آنان را به حضور در برنامه های فرهنگی مساجد هدایت کنند.

حسینوند با اشاره به اثرات مخرب و زیان آور استفاده از برخی رسانه ها در امر تربیت و شکل گیری شخصیت جوانان اظهار کرد: آهن اگر با آب تماس بگیرد در کمتر از یک روز زنگ می زند وخانواده هایی که فرزندان آنان جذب برنامه های فریبنده ماهواره ای می شوند بدانند که فردای قیامت جواب گمراهی فرزندان بر عهده آنان است زیرا زمینه گمراهی خانواده خود را با خرید ماهواره تضمین کرده اند.



در این مراسم از تعدادی از جوانان اهل مسجد در شهرستان رامهرمز تجلیل به عمل آمد.