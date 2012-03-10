اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم لیگ دوچرخه سواری آذربایجان غربی برگزار و با قهرمانی دوچرخه سوار خویی در بخش انفرادی و تیم ارومیه در بخش تیمی پایان یافت.

در این مسابقات که با حضور 30 دوچرخه سوار از شهرستان های ارومیه، میاندوآب، خوی و بوکان برگزار شد شرکت کنندگان در دو رشته دورحذفی و چهار کیلو متر تیمی با هم به رقابت پرداختند که در پایان نتایج زیر به دست آمد.

در بخش انفرادی حمید شیری از خوی با زمان 26 دقیقه و 19 ثانیه و 46 صدم ثانیه به مقام قهرمانی دست یافت، امین میرزا سلطانی از ارومیه با زمان 27 دقیقه و 8 ثانیه و 13 صدم ثانیه دوم شد و میثم فرید ثانی در جایگاه سوم ایستاد.

در بخش تیمی نیز ارومیه ب اول شد، خوی الف دوم و خوی ب در جایگاه سوم ایستاد.

مرحله اول و دوم این مسابقات به ترتیب در اردیبهشت و مهر ماه امسال در ارومیه و بوکان برگزار شده بود.

در مجموع سه مرحله این مسابقات تیم ارومیه ب با 550 امتیاز قهرمان شد و تیم های خوی ب و میاندوآب به ترتیب با 500 و 190 امتیاز حائز رتبه های دوم و سوم شدند.

در مجموع انفرادی هر سه مرحله نیز امین میرزا سلطانی از ارومیه با 235 امتیاز به مقام نخست رسید، حمید شیری از خوی با 200 امتیاز دوم شد و بهزاد جنتی از ارومیه با 160 امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت.

برگزاری مرحله دوم اردوی تدارکاتی تیم ملی کاراته درارومیه

رئیس هیئت کاراته آذربایجان غربی با بیان اینکه مرحله دوم اردوی تدارکاتی تیم ملی کاراته کشور کار خود را در ارومیه آغاز کرد، گفت: این مرحله از اردو با حضور 100 ورزشکار از سراسر کشور و نزدیک به 20 کاراته کا ی از آذربایجان غربی به مدت شش روز در سالن شهید بهشتی آموزش و پرورش شهرستان ارومیه زیر نظر مربیان مجرب این رشته در سه رده سنی، نوجوانان، جوانان و زیر 21 سال کار خود را آغاز کرده است.

سلیمی با اشاره به برگزاری بدون وقفه این اردوها گفت: طی زمان بندی صورت گرفته با فدراسیون، مرحله سوم این اردو که مرحله سرنوشت ساز برای کاراته کاها می باشد به هفته اول فروردین ماه سال 91 موکول شده که با برگزاری یک رقابت سالم 42 کاراته کای در سه رده سنی برای حضور در مسابقات آسیایی ازبکستان انتخاب می شوند.

رجب زاده، قهرمان بهترین های ایران در وزن 81 کیلوگرم

اولین دوره مسابقات کیک بوکسینگ ایران با حضور 8 ورزشکار از آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، گیلان و یزد برگزار شد، بهرام رجب زاده نماینده شایسته آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه با درخشش خیره کننده در اولین دوره مسابقات سوپر لیگ کیک بوکسینگ کشور توانست با غلبه بر حریفانی همچون، نیما مجیدی قهرمان موی تای جهان در سال 2010 تایلند، وحید شهبازی ، قهرمان مسابقات واکو کشور ایتالیا و حسن عمویی قهرمان مسابقات یونان ، کمربند قهرمان قهرمانان این مسابقات را از آن خود کند.

در کارنامه ورزشی این جوان نام آشنا و شایسته ارومیه ای عضویت در تیم ملی موی تای جوانان در سال 83 ، عضویت مداوم تیم ملی موی تای از سال 86 تا 88 ، قهرمانی فستیوال ورزش های رزمی در سال 87 ، قهرمان مسابقات OSPORT همدان در سال 88 ، قهرمان مسابقات کیک بوکسینگ کشور در سال 89 ، قهرمان کیک بوکسینگ اصفهان در سال 89 و قهرمان اورینتال کشور ترکیه در سال 90 دیده می شود.

گفتنی است رجب زاده با این درخشش یکی از امیدهای کسب مدال در تیم ملی کیک بوکسینگ کشور طی سالهای پیش رو است.