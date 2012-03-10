بررسی طرح دوفوریتی اساسنامه نفت پس از تصویب قانون وزارت نفت

عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: ما برای رسیدن به اساسنامه وزارت نفت و شرکت های تابعه، دو قانون قبل از آن باید به تصویب می رساندیم که قانون اول با تصویب طرح قانون نفت دنبال شد و قانون دوم هم درباره وظایف و اختیارات وزارت نفت است که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است.

وی ادامه داد: برای آنکه هدف قانون برنامه و بودجه سالیانه محقق و بعد از 33 سال اساسنامه نفت تهیه شود، به این دو قانون به عنوان قانون های پایه احتیاج داشتیم. بنابراین پس از تصویب نهایی طرح اختیارات و وظایف وزارت نفت، طرح اساسنامه نفت با قید دو فوریت به مجلس ارائه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: از آنجا که زمان زیادی تا پایان دوره مجلس هشتم باقی نمانده است تلاش ما این است موضوع اساسنامه نفت تا پایان دوره مجلس هشتم به اتمام برسد.

به گزارش مهر بخشی از طرح فوریتی قانون وزارت نفت هفته گذشته در مجلس تصویب شد و برسی بخش دیگری از آن به هفته جاری موکول شد.