راه ارتباطی 49 روستای آذربایجان غربی مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحمان زاده ظهر شنبه در جریان بازدید معاون ساخت و نگهداری راههای روستایی وزارت راه و شهرسازی از جاده های جنوب آذربایجان غربی افزود: مسیر ارتباطی تعدادی از روستاها و شهرهای آذربایجان غربی به دنبال بارش برف و کولاک در روزهای گذشته مسدود بوده که هم اکنون رفت و آمد به جز در 49 محور روستایی در بقیه جاده های استان به سهولت جریان دارد.

وی با اشاره به بازگشایی راه ارتباطی 63 روستای تکاب که بر اثر بارش سنگین برف و کولاک مسدود بودند با اجرای عملیات راهداری زمستانی، ادامه داد: عملیات برفروبی به حجم دو میلیون و 597 هزار مترمکعب طی بارش شدید برف در جاده های اصلی، فرعی و روستایی تکاب اجرا شده است.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی با اعلام اینکه عملیات راهداری زمستانی در شهرستان تکاب با فعالیت شبانه روزی 30 راهدار اجرا می شود، اظهار داشت: 23 دستگاه ماشین آلات سنگین راهداری در این حوزه مورد استفاده قرار گرفته و در حال حاضر گروه های راهداری برای رفع انسداد محور اصلی تکاب- ایرانخواه تلاش می کنند.

معاون ساخت و نگهداری راههای روستایی وزارت راه و شهرسازی در سفر یک روزه به جنوب آذربایجان غربی از محور روستایی چهارطاق، گردنه سخت گذر ایرانخواه و راهدارخانه مایین بلاغ بازدید کرد و از نزدیک با مشکلات و دغدغه های راهداران آشنا شد.