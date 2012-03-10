استادیوم امام رضا(ع) در مشهد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علوی ظهر شنبه در نشستی با رسانه‌های خارجی و داخلی در مشهد اظهارکرد: با افتتاح استادیوم امام رضا فضاهای ورزشی آستان قدس رضوی در سراسر کشور به 250 هزار مترمربع می‌رسد.

تربیت بدنی آستان قدس بزرگترین مجموعه ورزشی شرق کشور است

وی همچنین به فعالیت‌های این نهاد در عرصه‌های اجتماعی و تربیت بدنی اشاره کرد و اظهار داشت: موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، بزرگترین مجموعه ورزشی شرق کشور محسوب می‌شود که دارای بیش از 60 نوع فعالیت ورزشی و 150 هزار عضو است.

علوی در ادامه با تشریح فعالیت‌های انجام شده در سال 90، به افتتاح موزه فرش، مرکز دیتا سنتر، سه کتابخانه تخصصی، مجتمع‌ میان راهی دامغان و کارخانه جدید شرکت بنای سبک رضوی اشاره کرد و گفت: در سال آینده یکی از بزرگترین دامداری‌های خاورمیانه توسط موقوفات ملک در شهرستان فریمان با بیش از 10 هزار رأس دام افتتاح می‌شود.

شروع فعالیت بیمارستان منتصریه مشهد از سال آینده

علوی به ایجاد بیمارستان منتصریه مشهد با تخصص پیوند کلیه و دیالیز توسط آستان قدس رضوی اشاره کرد و گفت: این بیمارستان با همکاری وزارت بهداشت و درمان در سال آینده به طور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به احداث بیمارستان رضوی به عنوان مجهزترین مراکز پزشکی خاورمیانه از بهره‌مندی سالانه سه میلیون نفر از خدمات درمانی این آستانه در کشور خبر داد و افزود: حدود 20 مرکز درمانی در مساحت یک‌صد هزار مترمربع فضا در استان‌های مختلف کشور تحت نظر این مجموعه فعالیت‌ می‌کنند.

وی همچنین از افتتاح دو رواق جدیدالاحداث حرم مطهر در سال آینده خبر داد و اظهار داشت: طبقه زیرین رواق امام خمینی(ره) با 11 هزار مترمربع زیربنا که مراحل سفت‌کاری آن به پایان رسیده و رواق دارالسلام در مقابل صحن آزادی با 50 درصد پیشرفت فیزیکی، در اختیار زائران قرار می‌گیرد که در مجموع فضاهای مسقف حرم مطهر به 65 هزار مترمربع خواهد رسید.

برطرف شدن بخشی از نیاز کشور دارویی کشور توسط آستان قدس

وی با بیان اینکه بیش از 25 میلیون زائر در طول سال به مشهد مشرف می‌شوند، متذکر شد: بیش‌ترین زائر در میان شهرهای مذهبی جهان متعلق به مشهد مقدس است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در خصوص فعالیت‌های دارویی آستان قدس رضوی عنوان کرد: آستان قدس رضوی در زمینه تولید داروهای کمیاب از جمله فاکتور هشت و هورمون رشد، توانسته است بخشی از نیازهای دارویی کشور را برطرف کند.

ایجاد 100 هزار مترمربع فضای آموزشی در کشور

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه اولویت فعالیت‌های آستان قدس رضوی، مباحث فرهنگی است، به ایجاد 126 هزار مترمربع فضای فرهنگی و بیش از 100 هزار مترمربع فضای آموزشی در کشور اشاره کرد.

وی از مقاوم‌سازی ابنیه تاریخی حرم مطهر نظیر گنبد منور و سردرب‌های نقاره‌خانه و ساعت خبر داد و گفت: در حال حاضر مقاوم‌سازی گنبد و گلدسته‌های مسجد گوهرشاد که سابقه تاریخی چند صد ساله دارد، در دست اقدام است.

وی با تبیین چشم‌انداز بیست ساله آستان قدس رضوی گفت: سند چشم‌انداز در سطح محورها، اهداف، راهبردها و ریز راهبردها با بیش از 450 برنامه در زمینه‌های مختلف فرهنگی، پژوهشی و صنعتی که با عمق‌نگری و مطالعه دقیق تدوین شده است.

اشتغال 30 هزار نفر در مجموعه‌ آستان قدس رضوی

علوی با اشاره به اینکه یک هزار وقفنامه و بیش از 2500 رقبه موقوفه در آستان قدس رضوی موجود است، گفت: در سالهای پس از انقلاب اسلامی، بهترین تلاش‌ها در زمینه حفظ، احیا و عمران موقوفات صورت گرفته و منظم‌ترین بودجه موقوفاتی عملیاتی شده است.

وی همچنین اظهار داشت: در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بیش از 150 رقبه وقف بر آستان قدس رضوی شده است، گفت: بزرگترین واقف آستان قدس رضوی، مرحوم بجستانی مقدم است که کارخانه بنای سبک را وقف کرده است.

وی با بیان اینکه تشکیلات اداری آستان قدس رضوی بیش از 450 سال قدمت دارد، افزود: حدود 30 هزار نفر به صورت مستقیم در مجموعه‌ آستان قدس رضوی مشغول فعالیت هستند.

علوی بیان کرد: در این مجموعه 15 موسسه فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و بیش از 100 واحد صنعتی، کشاورزی فعالیت می‌کند.