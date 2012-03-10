تهرانیها رکورد دار نزاع در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، از کل مراجعات نزاع در 10 ماهه امسال 373 هزار و 676 مورد مرد و 153 هزار و 226 مورد زن بودند. همچنین بیشترین آمار مراجعات نزاع در این مدت با رقم 63 هزار و 308 مورد در تیر ماه ثبت شده‌ است.

بر اساس این گزارش در ده ماهه امسال استان تهران با 86 هزار و 628 مورد بیشترین و خراسان جنوبی با دو هزار و 347 مورد کمترین مراجعات نزاع را داشته اند.

در دی ماه امسال 39 هزار و 303 مورد معاینات نزاع در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور صورت گرفت که از این تعداد 27 هزار و 157 مورد مرد و 12 هزار و 146 مورد زن بودند.