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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

پزشکی قانونی اعلام کرد:

تهرانیها رکورد دار نزاع در کشور

پزشکی قانونی اعلام کرد: در 10 ماهه امسال 526 هزار و 902 مورد معاینات نزاع در مراکز پزشکی قانونی کشور صورت گرفت که تهرانیها رکورد دار معاینات نزاع در پزشکی قانونی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از کل مراجعات نزاع در 10 ماهه امسال 373 هزار و 676 مورد مرد و 153 هزار و 226 مورد زن بودند. همچنین بیشترین آمار مراجعات نزاع در این مدت با رقم 63 هزار و 308 مورد در تیر ماه ثبت شده‌ است.

بر اساس این گزارش در ده ماهه امسال استان تهران با 86 هزار و 628 مورد بیشترین و خراسان جنوبی با دو هزار و 347 مورد کمترین مراجعات نزاع را داشته اند.
 
در دی ماه امسال 39 هزار و 303 مورد معاینات نزاع در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور صورت گرفت که از این تعداد 27 هزار و 157 مورد مرد و 12 هزار و 146 مورد زن بودند.
کد مطلب 1556354

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