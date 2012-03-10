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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

هفت هزار تاکسی پایتخت در قالب سرویس مدرسه فعالیت می‌کنند

هفت هزار تاکسی پایتخت در قالب سرویس مدرسه فعالیت می‌کنند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، توجه به کیفیت خودروها و توجه به ایمنی دانش‌آموزان را دو رکن سرویس مدارس بر شمرد و گفت: مجموعا 7 هزار و 8 دستگاه تاکسی از جمله 939 دستگاه تاکسی ون در قالب سرویس مدرسه به کار گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی بر اساس دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه حمل و نقل دانش‌آموزان مصوب هیأت  دولت و در اجرای سیاست‌های مدیریت شهری، بهره‌برداری از امور اجرایی طرح سرویس مدارس را به به شرکتهای خصوصی واگذار کرده است گفت : ایجاد تسهیلات سرویس‌رسانی برای حضور به موقع دانش‌آموزان و حفظ حقوق این عزیزان، اعمال و کنترل، نظارت و ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرح، ارتقای کیفی خدمات از طریق آموزش‌ و یکسان‌سازی نحوه اجرای طرح و بهبود فرآیندهای اجرایی این طرح به شمار می‌آیند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که در طرح سرویس مدرسه تهران به چهار محدوده جغرافیایی تقسیم شده و کار سرویس‌رسانی به مدارس در این محدوده ها به پنج شرکت خصوصی دارای صلاحیت واگذار گردیده، تصریح کرد: به این منظور مجموعا 7 هزار و 8 دستگاه تاکسی از جمله 939 دستگاه تاکسی ون در قالب سرویس مدرسه به کار گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری بدون هیچ گونه چشمداشت و تنها بنا بر احساس مسئولیت خود نسبت به اجرای طرح سرویس مدارس همزمان ‌با ارائه خدمات به مسافران اقدام کرده، تصریح کرد: به این منظور جلسات مشترکی با نمایندگان آموزش و پرورش و پلیس راهنمایی و رانندگی برگزار شده است.

تشکری هاشمی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم به منظور تأمین ایمنی و حفظ سلامت دانش‌آموزان در سفر به مدرسه و بازگشت به منزل گفت: از ابتدای سال تحصیلی جاری تا کنون حدود دو هزار نفر از رانندگان سرویس مدرسه تحت آموزشهای لازم قرار گرفته و موفق به اخذ گواهی‌نامه مهارت و دانش رانندگی شده‌اند که البته این برنامه آموزشی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1556356

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