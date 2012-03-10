به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی بر اساس دستورالعمل اجرایی آییننامه حمل و نقل دانشآموزان مصوب هیأت دولت و در اجرای سیاستهای مدیریت شهری، بهرهبرداری از امور اجرایی طرح سرویس مدارس را به به شرکتهای خصوصی واگذار کرده است گفت : ایجاد تسهیلات سرویسرسانی برای حضور به موقع دانشآموزان و حفظ حقوق این عزیزان، اعمال و کنترل، نظارت و ارزیابی نقاط ضعف و قوت طرح، ارتقای کیفی خدمات از طریق آموزش و یکسانسازی نحوه اجرای طرح و بهبود فرآیندهای اجرایی این طرح به شمار میآیند.
معاون شهردار تهران با اشاره به این که در طرح سرویس مدرسه تهران به چهار محدوده جغرافیایی تقسیم شده و کار سرویسرسانی به مدارس در این محدوده ها به پنج شرکت خصوصی دارای صلاحیت واگذار گردیده، تصریح کرد: به این منظور مجموعا 7 هزار و 8 دستگاه تاکسی از جمله 939 دستگاه تاکسی ون در قالب سرویس مدرسه به کار گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری بدون هیچ گونه چشمداشت و تنها بنا بر احساس مسئولیت خود نسبت به اجرای طرح سرویس مدارس همزمان با ارائه خدمات به مسافران اقدام کرده، تصریح کرد: به این منظور جلسات مشترکی با نمایندگان آموزش و پرورش و پلیس راهنمایی و رانندگی برگزار شده است.
تشکری هاشمی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم به منظور تأمین ایمنی و حفظ سلامت دانشآموزان در سفر به مدرسه و بازگشت به منزل گفت: از ابتدای سال تحصیلی جاری تا کنون حدود دو هزار نفر از رانندگان سرویس مدرسه تحت آموزشهای لازم قرار گرفته و موفق به اخذ گواهینامه مهارت و دانش رانندگی شدهاند که البته این برنامه آموزشی همچنان ادامه دارد.
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