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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۵

چهار مرکز اصلی در کرج فیلمهای کوتاه را روی پرده خواهند برد

چهار مرکز اصلی در کرج فیلمهای کوتاه را روی پرده خواهند برد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرانجمن سینماگران استان البرز گفت: علاوه بر سینما ساویز فیلم کوتاه البرز در فرهنگسرای ولایت، سینما سپهر و دانشگاه تربیت معلم نیز به صورت رایگان اکران عمومی خواهد شد و اکران نیز برای عموم آزاد و رایگان خواهد بود.

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص جزئیات اکران فیلم کوتاه فجر در استان البرز اظهارداشت: جشنواره فیلم کوتاه البرز علاوه بر اکران در سالن شماره 2 سینما ساویز، در سینما سپهر شهرک وحدت، فرهنگسرای ولایت و دانشگاه تربیت معلم نیز اکران می شود.

وی افزود: اکران فیلمهای کوتاه از 22 اسفند در محلهای ذکر شده و از ساعت 10 صبح تا 16 در سه سانس اکران خواهد شد.

شهبازی در ادامه به نحوه خریداری بلیط هم اشاره کرد و گفت: نیازی به خرید بلیط برای دیدن فیلم ها نیست واز آنجا که برای اولین بار در استان البرز چنین جشنواره ای برپا می شود اکران برای عموم آزاد و به صورت رایگان خواهد بود.

رئیس انجمن سینماگران البرز در خصوص داوری فیلمهای جشنواره نیز افزود: داوری فیلمهای کوتاه توسط کیانوش عیاری، شهرام مکری، بهزاد خداویسی در حال انجام است.

شهبازی گفت: اختتامیه جشنواره نیز 25 اسفند ماه در باشگاه میلاد با اهدا جوایز ویژه به فیلمسازان برگزیده برگزار می شود.

کد مطلب 1556358

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