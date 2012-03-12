چهار مرکز اصلی در کرج فیلمهای کوتاه را روی پرده خواهند برد

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص جزئیات اکران فیلم کوتاه فجر در استان البرز اظهارداشت: جشنواره فیلم کوتاه البرز علاوه بر اکران در سالن شماره 2 سینما ساویز، در سینما سپهر شهرک وحدت، فرهنگسرای ولایت و دانشگاه تربیت معلم نیز اکران می شود.

وی افزود: اکران فیلمهای کوتاه از 22 اسفند در محلهای ذکر شده و از ساعت 10 صبح تا 16 در سه سانس اکران خواهد شد.

شهبازی در ادامه به نحوه خریداری بلیط هم اشاره کرد و گفت: نیازی به خرید بلیط برای دیدن فیلم ها نیست واز آنجا که برای اولین بار در استان البرز چنین جشنواره ای برپا می شود اکران برای عموم آزاد و به صورت رایگان خواهد بود.

رئیس انجمن سینماگران البرز در خصوص داوری فیلمهای جشنواره نیز افزود: داوری فیلمهای کوتاه توسط کیانوش عیاری، شهرام مکری، بهزاد خداویسی در حال انجام است.

شهبازی گفت: اختتامیه جشنواره نیز 25 اسفند ماه در باشگاه میلاد با اهدا جوایز ویژه به فیلمسازان برگزیده برگزار می شود.