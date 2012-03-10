نژادپرستی در ایتالیا رو به افزایش است/ فوتبال ایتالیا متأثر از نژادپرستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، براساس گزارش های منتشر شده از سوی دفتر ملی مخالفت با تبعیض نژادی یک نفر از هر چهار نفری که اهل کشورهای اروپای شرقی یا حوزه بالکان هستند قربانی تبعیض نژادپرستانه شده اند.

این درحالی است که مهاجران آفریقای شمالی در ایتالیا با 6/16 درصد اقدامات تبعیض آمیز و آمریکای لاتینها با 8/13 درصد تبعیض رو به رو هستند.

در ماه فوریه گزارش نژادپرستی و بیگانه هراسی شورای اروپا اعلام کرد که وضعیت در ایتالیا طی پنج سال گذشته وخیم تر شده است. این گزارش همچنین ایتالیا را برای تقویت فضای عدم تساهل به ویژه نسبت به کولیها، مهاجران و مسلمانان مورد انتقاد قرار داد.

این درحالی است که گفته می شود فوتبال ایتالیا نیز در سالهای اخیر به شدت تحت تأثیر نژادپرستی قرار گرفته است.

