افزایش ایستگاهها و خودروهای ویژه آتش نشانی پایتخت در سال 91

به گزارش خبرنگارمهر، رضا خوشزاد در مانور عملیاتی آتش نشانان داوطلب اظهار داشت: در صورت فراهم شدن مکان مناسب برای احداث ایستگاه آتش نشانی ، افزایش ایستگاه ها به 120 مورد امکانپذیر خواهد بود.

وی افزود: اوایل سال 91 نیز 120 دستگاه خودروی سنگین عملیاتی و پیشرفته به همراه 140 موتورسیکلت ویژه آتش نشانی درایستگاه های جدید ، با هدف افزایش سرعت عمل ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی ساماندهی داوطلبان آتش نشان با رویکرد محله محوری را از تدابیر شهردار تهران دانست و بیان داشت : حدود 5 هزار داوطلب از میان 13 هزار داوطلب انتخاب شده اند که همگی دوره های آموزشی 40 تا 80 ساعته را گذرانده و به صورت داوطلبانه توام با روحیه ایثار حضور یافته اند .

وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی مصمم است از سال 91 در جهت نهادینه کردن فرهنگ یمنی و کاهش صدمات احتمالی، با شعار هر خانواده یک آتش نشان ، نسبت به جذب نیروهای جدید در 374 محله تهران از تمامی ظرفیت های موجود بهره گیرد.

خوشزاد توسعه فضاهای آموزشی را از دیگر برنامه های این سازمان دانست و گفت : راه اندازی مرکز آموزش ایثارگران در آینده ای نزدیک و فراهم آوردن زمینه تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجو از سایر کشورها در مرکز آموزشی از دیگر برنامه ها است.

وی با اشاره به برگزاری مانور عملیاتی خاطرنشان ساخت : نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در جامعه ، نمایش توانمندی و تمرین عملی، پیشگیری از حریق و حوادث با مشارکت شهروندان ، احراز آمادگی کامل به منظور کمک به ساکنان محلات در زمان وقوع حادثه و احراز آمادگی و امدادرسانی در شب چهارشنبه آخر سال ، از اهداف برگزاری این مانور است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همچنین در خصوص اقدامات انجام شده برای شب چهارشنبه آخر سال نیز گفت : سازماندهی 1300 تیم عملیاتی در 6 لایه و با همکاری نیروهای داوطلب ، چاپ 2 میلیون و 500 هزار دفترچه راهنما حاوی نکات ایمنی و ارسال آنها به در منازل ، برگزاری جشنواره ایمنی دانش آموز در برج میلاد در روز یک شنبه و با حضور 1400 دانش آموز، آموزش شهروندان در محلات و مدارس و... و توزیع رایگان 10 هزار خاموش کن به شهروندان از جمله اقدامات انجام گرفته است.