پیش تولید "برگشت ناپذیر" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این یک کار اجتماعی با تم انتقام است که به تهیه‌کنندگی بهار رضایی ساخته خواهد شد. پیش تولید فیلم به تازگی اغاز شده و گروه مشغول مذاکره با عوامل هستند.

تمام تصویربرداری "برگشت ناپذیر" در تهران انجام می شود و سکانس های آن خیابانی است. قطعا از حضور بازیگران چهره در این کار استفاده می‌شود. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تصویربرداری 20 فروردین کلید می‌خورد.

انصاری پیش از این ساخت فیلم "به فاصله یک نفر" را برعهده داشته که در آن بهنوش طباطبایی و حامد بهداد بازی کردند. این فیلم در سال جاری در شبکه نمایش خانگی یکی از پر فروش ترین آثار محسوب می شود.

بهار رضایی نیز فیلم "نار" را کارگردانی کرده که در آن گلاب آدینه، سحر قریشه، فقیه سلطانی، امیرحسین رستمی و... بازی می‌کنند.