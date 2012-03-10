«تشنه دیدار» به چاپ دوازدهم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که آن را می‌توان به عنوان پرشمارگان‌ترین کتاب کودک و نوجوان با جمع شمارگان 415 هزار جلد دانست، برای نخستین‌بار در سال 1360 برای گروه سنی کودک و نوجوان نوشته شد.

در بخشی از داستان می خوانیم: خبر بدی بود. پس از آن همه کار و زحمت، اکنون وقت آن بود که مردم نتیجه تلاششان را ببینند. یک سال خشکسالی را تحمل کرده بودند به این امید که اینک میوه‌ها را بچینند؛ زیر سایه درخت‌ها بنشینند و استراحت کنند و تمام سختی‌هایی را که در آن سال کشیده بودند، تلافی کنند.

از آن گذشته همه می‌دانستند که از مدینه تا رم، راه بسیار دراز است. آن هم راهی که از صحراهای سوزان و ریگزارهای پنهاور می‌گذشت. در این صحراها، گاه توفان‌هایی سخت درمی‌گرفت که همه چیز را به زیر شن فرو می‌برد. در چنین زمان‌هایی اگر موجود زنده‌ای در آنجا بود به دشواری می‌توانست جان سالم به در ببرد.

اما دشمن خیال حمله داشت و پیامبر خدا هم دستور جهاد داده بود. بایستی آماده جنگ می‌شدند.

سرشار برای نوشتن این داستان، از کتاب‌های «داستان راستان» مرتضی مطهری، «ابوذرغفاری» و «اسلام‌شناسی» دکترعلی شریعتی و «فروغ ابدیت» جعفر سبحانی بهره برده است.

این کتاب در دهه فجر سال 1362 توسط وزارت ارشاد به عنوان کتاب برگزیده سال 1361 برای مقطع سنی کودکان معرفی شد. در نخستین جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون به عنوان برترین کتاب داستان دینی برای کودکان تا آن سال به دریافت لوح زرین و دیپلم افتخار نایل آمد.

کتاب «تشنه دیدار» تولید مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه‌هنری است که سوره‌ مهر آن را در 30 صفحه، قطع جیبی و در شمارگان 2 هزار و500 جلد و با قیمت 2 هزار تومان منتشر کرده است.