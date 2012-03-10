قم به لیگ دسته اول هاکی کشور صعود کرد

محمد دهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در تلاش برای کسب جواز صعود به مسابقات لیگ دسته اول هاکی رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور، هاکی بازان قم عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دادند و به واقع شایسته تقدیر هستند.



وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون هاکی کشورمان، بیست و دومین دوره مسابقات دسته دو هاکی رده سنی نوجوانان کشور به میزبانی هیئت هاکی استان مازندران و در سالن سرداران شهید شهرستان قائم شهر برگزار شد که با نایب قهرمانی تیم قم همراه بود.



رقابت هشت تیم در هاکی نوجوانان کشور



رئیس هیئت هاکی قم عنوان داشت: این دوره از مسابقات هاکی قهرمانی لیگ دسته دوم نوجوانان باشگاه‌های کشور با عنوان جام ولایت از شانزدهم اسفند ماه جاری و با حضور هشت تیم کار خود را آغاز کرد و امروز به پایان رسید.



وی با اشاره به تیم‌های شرکت کننده در این مرحله از رقابت‌های لیگ دسته دوم هاکی نوجوانان کشور، اضافه کرد: علاوه بر تیم نوجوانان هیئت هاکی استان قم، تیم‌های هیئت هاکی اصفهان، کرمان، قزوین، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خورزستان و مازندران دیگر تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات هاکی دسته دوم کشور محسوب می‌شوند.



دهشتی در ادامه به نحوه برگزاری این رقابت‌ها نیز اشاره کرد و بیان داشت: هشت تیم حاضر در مسابقات بازی‌های خود در مرحله نخست را در دو گروه چهار تیمی به شکل دوره‌ای برگزار کردند تا از هر گروه تیم‌های برتر مشخص شوند.



وی یاد آور شد: هاکی بازان تیم نوجوانان هیئت قم در مرحله گروهی با تیم‌های مطرح هیئت هاکی اصفهان، کرمان و قزوین همگروه بودند که در هر سه بازی خود موفق به شکست این تیم‌ها شده و به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی شدند.



رقبا انتظار درخشش تیم هاکی قم را نداشتند



رئیس هیئت هاکی استان قم ابراز داشت: رقبای تیم هاکی نوجوانان قم در این رقابت‌ها هرگز تصور حضور پرقدرت تیم قم را نداشتند اما با توجه به تمرینات بسیار خوبی که این تیم زیر نظر مربیان پرتلاش خود پشت سر گذاشته‌ بود، انتظار موفقیت تیم را داشتیم.



وی تصریح کرد: بعد از کسب جواز حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ دسته دوم هاکی باشگاه‌های کشور، تیم هیئت هاکی قم در مرحله نیمه نهایی حریف تیم هیئت هاکی مازندران میزبان رقابت‌ها شد و این بازی را نیز با شایستگی به پیروزی رسید.



صعود قم و اصفهان به لیگ دسته اول هاکی نوجوانان کشور



دهشتی بیان کرد: با نتایجی که در دیدارهای مرحله نیمه نهایی رقم خورد، هاکی بازان نوجوان قم و اصفهان جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کردند که مسابقه پایانی با وجود شایستگی‌های تیم هاکی قم با یک گل به سود تیم هیئت اصفهان پایان یافت تا این تیم قهرمان رقابت‌ها شود و تیم قم عنوان نایب قهرمانی مسابقات را به دست بیاورد، ضمن اینکه تیم‌های خوزستان، مازندران، کرمان، خراسان رضوی، قزوین و چهارمحال بختیاری چهارم تا هشتم شدند.



وی افزود: در ترکیب این تیم حسن سلیمی، امیرمحمد مرادی، یاسر امیرآباد، حسن مروتی، حسین عیسی‌آبادی، حسن سعادت‌یزدانی، ابوالفضل سام، جواد بختیاری، کاظم غلامی، محمد زرنگ و علی امیرآباد حضور داشتند، ضمن اینکه احسان یوسف وند به عنوان مربی و سیدمسعود هاشمیان به عنوان سرپرست در کادر همراه این تیم فعالیت چشمگیری داشتند.

