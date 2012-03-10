فضای مدرسه "باز، خلاق و انسانی" باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر سید مرتضی موسوی صبح روز شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان میامی در محل سالن جلسات این اداره ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم درانتخابات 12اسفند، افزود: مردم ما دشمنان را خوب شناخته اند و همواره برای مقابله با آنها آماده اند.

موسوی خاطر نشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی نزدیک به 33سال است که هر روز به هر بهانه ای می خواهند ایران را تحریم کنند و نمی دانند که هر چه آنها از واژه تحریم استفاده کنند مردم ایران آگاه تر از گذشته خواهند شد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه انتخابات 12 اسفند اقتدار نظام و مردم را به نمایش گذاشت، گفت: دشمن از چند ماه قبل با استفاده از رسانه های خود بر آن بود که از حضور گسترده مردم درانتخابات جلوگیری کند، ولی دیدیم که مردم ما با آگاهی به پای صندوقهای رای آمدند و بار دیگر سیلی محکمی بر دشمنان زدند.

سرپرست فرمانداری شهرستان میامی نیز در این جلسه ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم شهرستان میامی در انتخابات گفت: مردم ما بارها بعد از انقلاب اسلامی به دنیا نشان داده اند که در تمام عرصه ها از قبیل انتخابات، راهپیمایی ها و... حضوری گسترده دارند و با این حضور پیروی خود را از ولایت فقیه، انقلاب و آرمانهای بزرگ امام راحل(ره) به دنیا نشان داده اند.

احمد قاضی همچنین از همکاری صمیمانه آموزش و پرورش میامی در جهت کمک رسانی به منطقه بحران زده کالپوش به خاطر برف و کولاک و همکاری در برگزاری انتخابات12اسفند ماه تشکر و قدردانی کرد.

مدیرآموزش وپرورش شهرستان میامی، نیز در این جلسه ضمن ابراز رضایت از همدلی مسئولان این شهرستان گفت: این همراهی و هماهنگی نوید بخش آینده ای روشن برای توسعه منطقه است.

عباس صائمی همچنین به مصوبات جلسات قبل شورای آموزش و پرورش شهرستان میامی، گفت: با مصوبه جلسه قبل قرار شد که روسای محترم ادارات آب، برق و گاز فیشها را براساس مصوبه دولت جمهری اسلامی و پنجاه درصد هزینه مصرفی صادر کنند و موضوع دیگر موضوع نظام آمزشی 3-3-6 بود که آنهم در دست اجراست.

دبیرشورای آموزش و پرورش شهرستان میامی با اشاره به مضوع جلسه امروز "برف و خسارتهای ناشی از آن در منطقه کالپوش" اظهار داشت: برف و بوران اخیر خسارتهایی را به مدارس آموزش و پرورش در منطقه کالپوش وارد کرد.

وی در پایان تصریح کرد: ترکیدگی لوله های آب مدارس، ریزش سقف برخی کلاسها، مختل شدن سیستمهای گرمایشی و شوفاژها، نمونه ای از خسارتهای وارد شده به مدارس در این منطقه بوده است.