مارینا کار، مهمان ویژه جایزه پوترباو 2012

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نرمن ترانس‌اسکریپت، «مارینا کار» نمایشنامه‌نویس ایرلندی امسال مهمان افتخاری «مراسم جایزه پوترباو 2012» است.

«فستیوال فرهنگ و ادبیات جهان پوترباو » همه ساله به پاس بزرگداشت «جی. جی. پوترباو» بشردوست و یکی از رهبران مدنی اوکلاهاما در این منطقه برگزار می‌شود.

این مراسم که توسط بنیاد پوترباو و مجله ادبیات جهان امروز دانشگاه اوکلاهاما اسپانسر می‌شود، مشهورترین نویسندگان جهان را که اغلب آنان برندگان جایزه نوبل ادبیات و یا نامزد کسب این افتخار هستند، گرد هم می‌آورد.

جشنواره مذکور در سال 1968 در مرکز کنفرانس‌های نویسندگان اسپانیایی‌نژاد در اوکلاهاما آغاز به کار کرد و از سال 1993 به بعد تمام ادبیات جهان را پوشش داده و همه ساله از نویسنده‌ای مطرح و نامزد جایزه نوبل برای ایراد سخنرانی دعوت به عمل می‌آورد که امسال این افتخار نصیب مارینا کار شد.

فستیوال پوترباو سه شنبه هفته گذشته به وقت آمریکا در بخش موزه سام نوبل تاریخ طبیعی اوکلاهاما آغاز شد و شامل بخش‌هایی چون روایت داستان، اجرای تئاتر، شعر و فیلمنامه با محور فرهنگ ایرلند است.

ضیافت روز جمعه گذشته شامل ایراد سخنرانی توسط جین لوفتیس خواهرزاده پوتر باو بود.

وی گفت: جی یک الگوی برتر و هوادار نیروی عاطفی و فکری بود و مرا ترغیب به یادگیری هر آن‌چه می‌توانم می‌کرد.

پوترباو یکی از بشردوستان و رهبران مدنی به شمار می‌آید که به شعر علاقه فراوانی داشت و معتقد بود این ژانر ادبی یکی از منابع روشنفکری فرهنگی و ابزاری برای درک سایر فرهنگ‌های جهان است.

در این مراسم همچنین دیوید سیمون، سردبیر مجله ادبیات جهان امروز به معرفی مارینا کار پرداخت و خلاصه‌ای از درونمایه‌های رایج در آثار وی را ارائه داد.

«کار» خود در ابتدای سخنانش ضمن قدردانی از بشردوستی پوترباو ابیاتی از «16 لمحه ممکن» و «زن و مترسک» را خواند که همگی جز غزل‌هایش محسوب شده و با طنزی ظریف و تاریک بشریت را ارزیابی می‌کنند.

همچنین نمایشنامه شاهکار وی تحت عنوان «در کنار لجن‌زار گربه‌ها» که توسط سوزان شاونسی پروفسور درام دانشگاه اوکلاهاما کارگردانی شده، نیز اجرا می‌شود.

تاکنون 6 تن از برندگان جایزه نوبل شامل سسلاو میلوز، اورهان پاموک، جی.ام.کوتزه، کنزابورو او، اوکتاویو پاز و جی.ام.جی لوکلزیو در سال‌های گذشته به ایراد سخنرانی پرداخته‌اند.