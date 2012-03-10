وقوع ۴۹ مورد حادثه طی ۲۴ ساعت گذشته در قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این تعداد حادثه ۵۷ مجروح برجای گذاشت.



وی افزود: از مجموع ۴۹ حادثه به وقوع پیوسته ۴۱ حادثه شهری و ۸ حادثه مربوط به جاده‌ها بوده است.



معاون اورژانس قم ادامه داد: از تعداد ۵۷ مجروح این سوانح نیز ۱۵ نفر به صورت سرپایی مداوا و ۴۲ مورد نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.



فراهانی سهم موتورسواران در این سوانح را شاخص دانست و اظهار داشت: از مجموع تعداد سوانح ۳۰ مورد مربوط به موتورسواران است که سهم مجروحان آن به ۲۲ نفر می‌رسد.



وی در ادامه از وقوع یک مورد سوختگی در یک کارگاه چوب خبر داد و گفت: در این حادثه که در شهرک درودگران رخ داد یک جوان ۲۳ ساله دچار سوختگی با تینر شد.



معاون مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم افزود: حال این جوان که دچار سوختگی عمقی ۷۰ درصد شده بسیار وخیم گزارش شده است.



فراهانی از واژگونی یک دستگاه پژو پرشیا در اتوبان قم - کاشان خبر داد و اضافه کرد: این سانحه که در ساعت ۶ و ۲۴ دقیقه بامداد دیروز رخ داد ۴ نفر مجروح شدند.



وی واژگونی یک دستگاه کامیون را از دیگر حوادث ۲۴ ساعت گذشته در قم ذکر کرد و بیان داشت: در این حادثه که در ساعت ۱۰ و ۶ دقیقه صبح در جاده قدیم اصفهان بعد از روستای طایقان رخ داد یک نفر مجروح شد که توسط پرسنل اورژانس به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد.



معاون اورژانس قم اظهار داشت: بیشتر موارد واژگونی خودرو‌ها در ساعات اولیه صبح و به علت خواب آلودگی رانندگان است.



فراهانی در ادامه از برخورد دو دستگاه موتور سیکلت در مسیر حرم تا حرم خبر داد و گفت: در این سانحه دو نفر مجروح شدند که به مرکز درمایی نکویی منتقل شدند.



وی برخورد دو دستگاه موتور سیکلت با یکدیگر در خیابان آذر را از دیگر سوانح رخ داده در قم اعلام کرد و ابراز داشت: این حادثه دو مجروح در پی داشت که حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.



معاون مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم برخورد موتور سیکلت با یک عابر در خیابان شهید محلاتی را از دیگر حوادث رخ داده در قم ذکر و اضافه کرد: این حادثه که در ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه عصر رخ داد ۳ مجروح برجای گذاشت که مجروحان آن به مرکز درمانی نکویی منتقل شدند.



فراهانی برخورد ۵ دستگاه خودروی سواری در اتوبان قم - تهران را از دیگر حوادث رخ داده اعلام کرد: این حادثه رخ داد که ۵ مجروح برجای گذاشت.