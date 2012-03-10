ارتقای کیفیت نیازمند توجه به نیازهای کشورها در تدوین استانداردهای بین المللی است

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تدوین استانداردهای بین المللی باید نیازهای و نظرات کشورهای مختلف مدنظر قرار گیرد و زمینه های این امر فراهم شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: این امر کمک می کند تا شاهد نتایج بسیار مطلوب در زمینه ارتقای کیفیت و استانداردسازی باشیم.

این مسئول گفت: با توجه به مشارکت فعال ایران در کمیته های مختلف در سازمان بین المللی استاندارد، باید زمینه مشارکت فعال ایران در بازنگری و ترویج استانداردهای مربوطه را فراهم کنیم.

وی افزود: سال آینده، طبق برنامه ریزی ها با مشارکت تمامی ذینفعان، کمیته ای در زمینه تدوین استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار تشکیل خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: طبق تصمیم گیری ها در زمینه فرآیند صدور گواهینامه تایید صلاحیت، نظارتهای بعدی نیز برای شرکتهایی که موفق به دریافت این گواهینامه می شوند، صورت می گیرد.