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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

برزگری در گفتگو با مهر:

ارتقای کیفیت نیازمند توجه به نیازهای کشورها در تدوین استانداردهای بین المللی است

ارتقای کیفیت نیازمند توجه به نیازهای کشورها در تدوین استانداردهای بین المللی است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: ارتقای استانداردسازی و کیفیت، نیازمند توجه به نیازهای کشورها در تدوین استانداردهای بین المللی است و این امر، اهمیت فراوانی دارد.

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تدوین استانداردهای بین المللی باید نیازهای و نظرات کشورهای مختلف مدنظر قرار گیرد و زمینه های این امر فراهم شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: این امر کمک می کند تا شاهد نتایج بسیار مطلوب در زمینه ارتقای کیفیت و استانداردسازی باشیم.

این مسئول گفت: با توجه به مشارکت فعال ایران در کمیته های مختلف در سازمان بین المللی استاندارد، باید زمینه مشارکت فعال ایران در بازنگری و ترویج استانداردهای مربوطه را فراهم کنیم.

وی افزود: سال آینده، طبق برنامه ریزی ها با مشارکت تمامی ذینفعان، کمیته ای در زمینه تدوین استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی  و اخلاق کسب و کار تشکیل خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: طبق تصمیم گیری ها در زمینه فرآیند صدور گواهینامه تایید صلاحیت، نظارتهای بعدی نیز برای شرکتهایی که موفق به دریافت این گواهینامه می شوند، صورت می گیرد.

کد مطلب 1556372

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