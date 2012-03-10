نمایشگاه بهاره خورموج با 50 غرفه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیبا ظهر شنبه در حاشیه برپایی نمایشگاه بهاره شهر خورموج اظهار داشت: این نمایشگاه در فضایی به مساحت دو هزار متر و با 50 غرفه کار خود را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: به منظور خدمات رسانی مناسب به شهروندان سعی شده تا کالاهای مورد نیاز مردم در این نمایشگاه عرضه شود و اجناس با قیمت مناسب و تعیین شده به مردم عرضه خواهد شد.
رئیس بازرگانی دشتی افزود: به منظور تنظیم بازار مرغ، تعادل عرضه و فروش مرغ گرم و منجمد، جلوگیری از افزایش قیمت مرغ در شهرهای خورموج، کاکی، شنبه و بخشداریها روزانه چهار تن گوشت مرغ در شهر خورموج، یک تن گوشت مرغ در شهرکاکی و شهر شنبه توزیع می شود.
وی برگزاری نمایشگاه بهاره را موقعیت مناسبی برای خرید شهروندان دانست و اضافه کرد: این نمایشگاه تا 25 اسفندماه دائر است و شهروندان میتوانند همه روزه از این نمایشگاه خرید کنند.
دیبا از نظارت بر روی قیمتهای کالاهای ارائه شده در نمایشگاه بهاره خبر داد و گفت: براساس نظارتهایی که هر روزه در نمایشگاه صورت میگیرد، اجازه افزایش غیر قانونی قیمتها را نخواهیم داد.
وی در ارتباط با وضعیت بازار در ایام نوروز نیز اظهار داشت: در ایام نوروز 20 تن مرغ، 80 تن میوه توزیع خواهد شد که امیدواریم شهروندان بتوانند استفاده کافی را از آن ببرند.
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