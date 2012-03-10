مهرداد محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص امکان تغییر مکان برگزاری فینال جام حذفی توسط هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: بارها در خصوص زمان و مکان فینال جام حذفی تصمیم گیری شده و پنج روز دیگر نیز باید این بازی برگزار شود.

وی در همین خصوص افزود: ما تمام بلیت‌های هواداران خود را برای حضور در ورزشگاه حافظیه شیراز تهیه کرده و در این خصوص برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌ایم. وسایل ایاب و ذهاب تیم و هواداران به شیراز تدارک دیده شده و هتل نیز رزرو کرده‌ایم، حتی محل تمرینات تیم نیز مشخص شده است. ما بنرهای تبلیغاتی خود را نیز برای نصب در سطح شهر شیراز آماده کرده‌ایم و از سه روز دیگر نصب خواهند شد.

محمدپور خاطر نشان کرد: تصمیم عجولانه‌ای که برای تغییر محل بازی فینال از شیراز به اهواز به ما ابلاغ شده، به هیچ وجه مورد تایید رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر نیست، چون دو یا سه جلسه رسمی نیز بین مسئولان فدراسیون فوتبال و نمایندگان باشگاه‌های شاهین بوشهر و استقلال در این خصوص برگزار شده و توافقات نهایی نیز در خصوص برگزاری این بازی حاصل شده است.

مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر با بیان اینکه استقلالی‌ها موافق برگزاری بازی فینال در اهواز هستند اما ما مخالفیم، خاطر نشان کرد: من به دلیل بازی که روز شنبه تیم شاهین مقابل صنعت نفت آبادان دارد نتوانستم در جلسه امروز شنبه که برای تغییر مکان بازی فینال جام حذفی در فدراسیون فوتبال برگزار شد، شرکت کنم و این موضوع را نیز به آیت اللهی به طور تلفنی اطلاع دادم.

وی در خاتمه تصریح کرد: در جلسه‌ای که روز یکشنبه در این خصوص تشکیل می‌شود حاضر خواهم شد اما موضع من تغییری نمی‌کند چون در واقع موضع باشگاه شاهین بوشهر است. بنابراین اگر بخواهند اهواز را برای برگزاری بازی فینال جام حذفی تعیین کنند عذرخواهی کرده و از این رقابت‌ها کنار می‌کشیم.

طبق اعلام قبلی فدراسیون فوتبال قرار است که فینال بیست و پنجمین دوره مسابقات جام حذفی بین تیم‌های استقلال و شاهین بوشهر 25 اسفند در شیراز برگزار شود.