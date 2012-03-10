به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، آکسفام ( اتحادیه بین المللی متشکل از 15 سازمان که در بیش از 90 کشور جهان برای یافتن راهی برای ریشه کن کردن فقر در جهان تلاش می کنند) در گزارش جدیدی اعلام کرد: ترکیب وحشتناکی از خشکسالی، قیمت بالای مواد غذایی، کاهش کشت و زرع، فقر و جنگ در حال رقم زدن بحرانی جدی در چند کشور جهان از جمله چاد، بورکینافاسو، مالی، موریتانی، نیجر و شمال سنگال است.

این نهاد بین المللی در بخشی از گزارش خود می نویسد: سوء تغذیه دست کم جان بیش از یک میلیون کودک در منطقه ساحل را در خطر جدی قرار داده و در سایر کشورها میزان سوء تغذیه بین 10 تا 15 درصد است.

همچنین در این گزارش از تعلل کشورها در سال گذشته میلادی برای کمک به پایان دادن به قحطی در شرق افریقا نیز انتقاد شده است.

در این گزارش آمده است : در چاد وضعیت به حدی بغرنج است که مردم به تپه های مورچه ها یورش می برند تا از غلاتی که این حشرات جمع آوری کرده اند استفاده کنند.

"ممدو بیتیه" مدیر منطقه ای آکسفام در غرب آفریقا در این باره می گوید : تمام شواهد گویای آن است که اگر اقدام سریعی در این رابطه انجام نشود شاهد بروز فاجعه در آفریقا خواهیم بود. یک اقدام همگانی برای کمک ضروری است تا از مرگ ده ها هزار نفر جلوگیری شود.

بیته در ادامه گفت : ما شاهد آن بودیم که در سال گذشته و به دلیل تعلل کشورها در کمک رسانی وضعیت در شرق آفریقا از کنترل خارج شد به همین دلیل اگر ما اکنون وارد عمل شده و کمک رسانی به گرسنگان آغاز شود می توان از بروز فاجعه در این منطقه از جهان جلوگیری کرد.