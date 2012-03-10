25 اثر صنایع دستی گلستان به داوری نهایی دریافت مهر اصالت یونسکو راه یافتند

رضا پورمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این داوری با حضور کارشناسان صنایع دستی کشور در شیراز برگزار شد، افزود: از 32 اثر صنایع دستی شرکت داده شده از استان گلستان، 25 اثر در رشته های گلیم بافی، پلاس بافی، زیور آلات ترکمن، ساز کتول، نمد مالی، خراطی ، تراش سنگ ، سوزن دوزی شاهکوه گلدوزی، سوزن دوزی بلوچ ، جاجیم بافی، سوزن دوزی ترکمن تایید و به مرحله داوری نهایی راه یافتند.



وی همچنین اشاره کرد: 15 هنرمندبرای خلق این 25 اثر صنایع دستی همت گمارده و محصولات صنایع دستی خود را ارائه دادند.

پورمهدی اذعان داشت: در این داوری هشت استان و 235 اثر شرکت داده شده بود.

وی همچنین یادآور شد: نشان مرغوبیت صنایع دستی یونسکو هر دو سال یک بار به آثاری تعلق می‌گیرد که بر اساس معیارهای تعریف شده تولید می‌شوند محصولی که موفق به دریافت این نشان می‌شود از بالاترین سطح مرغوبیت در صنایع دستی برخوردار است.

پورمهدی با اشاره به شش معیار ارزیابی آثار صنایع دستی برای دریافت مهر اصالت گفت: هیئتی از متخصصان ‌بین‌المللی در یونسکو محصولات را بر اساس مرغوبیت، اصالت، نوآوری، قابلیت بازاریابی، احترام به محیط زیست و مسئولیت اجتماعی بررسی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موارد دقیق و سختگیرانه در ارزیابی صنایع دستی، هر محصولی که به وسیله این نشان تصدیق شود از مزیت‌های دریافت گواهی مرغوبیت، آموزش و ظرفیت‌سازی، برپایی نمایشگاه و ابزار ارتباطی و تبلیغاتی بهره‌مند می‌شود.

پورمهدی تاکید کرد: با توجه به اینکه بخش صنایع دستی نقش مهمی در توسعه اقتصاد محلی و فقرزدایی ایفا می‌کند، هدف این برنامه ایجاد معاشی پایدار برای سازندگان صنایع دستی، از طریق تامین بازارهای جدید است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در پایان افزود: این امر با ایجاد شبکه توسعه یافته‌ای از سازندگان صنایع دستی و خریداران از جمله بخش اعظم بازار، با برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارهای تجاری امکانپذیر می‌شود.