300 واحد صنفی شمیرانات در فروش فوق العاده بهار شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی احمدی افزود: اجرای طرح فروش فوق العاده کالا و برپایی نمایشگاه فروش بهاره در اردوگاه شهید باهنراز جمله فعالیتهای عرضه مستقیم کالا با قیمت مناسب است.

وی بیان داشت: توزیع میوه شب عید در سطح شهرستان و اجرای طرح بازرسی و نظارت بر اصناف دیگر فعالیتهای این اداره در ماه جاری بوده و با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از هرگونه تخلف انجام می گیرد.

احمدی ادامه داد: واحدهای صنفی که در این شهرستان اقدام به فروش فوق العاده می کنند با بنرهایی از سایر واحدها مشخص شده اند.

وی عنوان کرد: دراین طرح کالاهای مورد نیاز مردم با پنج تا 15 درصد تخفیف ارائه شده و شهروندان می توانند کالاهای مورد نیاز را از نزدیک محل زندگی خود تهیه کنند.

شرور سابقه دار بعد از شش ماه فرار در شهرری دستگیر شد

سرکلانتر شهرستان ری گفت: با تلاش مأموران اداره عملیات و اطلاعات سرکلانتر نهم یکی از اراذل و اوباش سابقه دار منطقه دولت آباد شهرری پس از شش ماه فرار، شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد.

سرهنگ سید نعمت الله طباطبایی افزود: در تاریخ 25 شهریور ماه سال جاری مرد میانسالی ضمن در دست داشتن شکواییه ای به کلانتری 167 دولت آباد مراجعه و شکایت خود را تسلیم افسر نگهبان کلانتری کرد.

وی بیان داشت: محتویات پرونده حکایت از آن داشت وی(رسول) در تاریخ 25 شهریورماه سال جاری توسط یکی از اراذل و اوباش معروف و سابقه دار با چاقو و قمه مورد حمله و شرارت قرار گرفته و به شدت آسیب دیده است.

سرکلانتر شهرستان ری اضافه کرد: مأموران در اولین گام از تحقیقات مقدماتی در یافتند متهم در سال 89 نیز به دلیل شرارت و چاقوکشی از سوی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ تحت تعقیب بوده که در یک عملیات غافلگیرانه ای دستگیر اما پس از گذراندن مدت کوتاهی حبس از زندان آزاد شده است.

وی گفت: در نهایت با بررسیهای صورت گرفته چهارشنبه هفته گذشته با هماهنگی مقام قضایی مأموران اطلاعات عملیات و گشت ضربت سرکلانتری نهم، در یک عملیات موفق شدند متهم را دستگیر و به دادسرا معرفی کنند.

مراسم پنجمین روز هفته منابع طبیعی در کهریزک برگزار شد

به مناسبت پنجمین روز ازهفته منابع طبیعی که به نام طبیعت و آموزه های دینی نامگذاری شده است، مراسمی در محل امامزادگان اسماعیل و ابرهیم کهریزک برگزار شد.

این مراسم با همکاری مشترک اداره اوقاف و امور خیریه و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری کهریزک برپا شد.

گفتنی است در این مراسم فرماندار شهرستان ری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور، مدیر کل منابع طبیعی استان تهران، رئیس بقاع متبرکه اوقاف استان تهران، بخشداران و مسئولان شهرستان ری نیزحضور داشتند.

همچنین قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی برخی از حاضران در جلسه و غرس نهال از برنامه های انجام شده در این مراسم بود.