شهرکرد میزبان مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی این رقابتها با حضور تیمهای تهران، اصفهان، چهارمحال وبختیاری و مازندران از روز یکشنبه در شهرکرد آغاز خواهد شد و در اولین مسابقه تیمهای مازندران و اصفهان راس ساعت 14 در محل مجموعه ورزشی تختی شهرکرد به مصاف هم خواهند رفت.

تیمهای چهارمحال وبختیاری و تهران ساعت 17 و 30 دقیقه روز یک شنبه با هم دیدار خواهند کرد.

بازیهای رده بندی و فینال نیز روز دوشنبه به ترتیب ساعت 12 و 30 دقیقه و ساعت 14 برگزار خواهد شد.

برترین بانوان تکواندو کارچهار محال و بختیاری انتخاب شدند

مسابقات انتخابی تکواندو بانوان استان چهار محال و بختیاری به منظور انتخاب نفرات برتردر شهرکرد برگزار شد.

این مسابقات با حضور 90 نفر شرکت کننده از سراسر استان در مجموعه ورزشی انقلاب در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و نفرات برتر هر وزن انتخاب و معرفی شدند.

ستاره عباسی از شهرکرد، فاطمه محمدی از فارسان، ناهید رفیعی از طاقانک، فاطمه رشیدی هفشجان، رقیه بهرامی از طاقانک، مهسا حیدری از شهرکرد، شیدا سلحشوری از شهرکرد، زهره خوب از طاقانک، کیمیا گل محمدی از شهرکرد

وبهناز علی اکبریان از فرخشهر به ترتیت در وزنهای اول تا دهم نفرات اول رده سنی نوجوانان را به خود اختصاص داده اند.

زهرا سیاحیان از شهرکرد، مرضیه محمدی از فارسان، سمیه طهماسبی از بلداجی، اعظم محمدی از فارسان، عاطفه مرادیان از طاقانک، سکینه مهدیزاده از شهرکرد، راضیه کیانی از فرخشهر و فاطمه رفیعی از طاقانک نفرات برتر رده سنی جوانان و بزرگسالان این استان را به خود اختصاص دادند.

یک نشان نقره درمسابقات کشتی فرنگی برای چهار محال و بختیاری کسب شد

درمسابقات کشتی فرنگی یادوراه شهدای خرمشهر یک نشان نقره برای چهار محال و بختیاری به دست آمد.

درجریان رقابتهای کشتی فرنگی جام یادواره شهدای خرمشهر در رده سنی نونهالان یک نشان نقره برای استان رقم خورد.

در این پیکارها که با حضور بیش از یکصدو هفتاد نفر کشتی گیر از 14 تیم برتر کشور برگزار شد، امین دیدار فرنگی کار استان در وزن 53 کیلو گرم موفق شد مدال نقره این وزن را بدست آورد.

رقابتهای کشتی فرنگی جام یادوراه شهدای خرمشهر از 17 لغایت 19 اسفند ماه سالجاری در شهر خرمشهر برگزار شد.

بانوی قایقران چهارمحالی درآزمون انتخابی تیم ملی شرکت می کند

حوری بیاتی بانوی قایقران استان چهار محال و بختیاری در تست انتخابی تیم ملی بانوان آبهای آرام کشور شرکت می کند.

تست انتخابی تیم ملی زنان آبهای آرام از یکشنبه 21 لغایت 24 اسفند ماه سالجاری در دریاچه آزادی تهران برگزار می شود و شرکت کنندگان مطابق شاخص های اعلامی از سوی فدراسیون در این تست شرکت خواهند کرد.

حوری بیاتی پیش از این نیز دو دوره به اردوی تیم ملی آبهای آرام دعوت شده بود و در صورت ثبت رکورد مطلوب به اردوی تیم ملی راه خواهد یافت.

تیم جودو بانوان استان چهار محال و بختیاری راهی پیکارهای قهرمانی کشور شد

تیم جودو ی بانوان به منظور شرکت در مسابقات کاتای قهرمانی کشور صبح امروز عازم استان خوزستان شد.

تیم منتخب جودوی بانوان استان چهار محال و بختیاری با ترکیب فاطمه اسلامی، راضیه سلیمی، سیده راحله امامی، مریم معینی، الهام معینی و به مربیگری وسرپرستی سمیه اسلامی در این رقابتها شرکت می کند.

مسابقات کاتای قهرمانی بانوان جودو کار کشور از یکشنبه 21 اسفندماه به میزبانی استان خوزستان درشهرآبادان برگزار می شود.