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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

واگذاری 7900 انشعاب جدید آب و فاضلاب در ارومیه

واگذاری 7900 انشعاب جدید آب و فاضلاب در ارومیه

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب ارومیه از واگذاری هفت هزار و 945 انشعاب جدید آب و فاضلاب در سطح این شهرستان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حاتم زاده بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به واگذاری بیش از سه هزار و 604  فقره انشعاب آب از ابتدای سالجاری تا کنون، افزود: با واگذاری این انشعابات جدید پنج هزار و 729 مشترک از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه همچنین چهار هزار و341 فقره انشعاب فاضلاب جدید به شش هزار و 498 آحاد ازمشترکان واگذار شده است، ادامه داد: با بهینه سازی فرآیند تولید، توزیع و مصرف آب در داخل محدوده شهر ارومیه 100درصد شهروندان تحت پوشش شبکه آبرسانی سالم و 62 درصد تحت پوشش دفع بهداشتی شبکه فاضلاب قرار دارند.

وی در ادامه از ساخت ربات بازرسی شبکه فاضلاب توسط یکی از همکاران شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی خبر داد و گفت: کاربرد این ربات در بازرسی داخل کانالهای شبکه فاضلاب به ویژه به هنگام تحویل از پیمانکار بوده که قابلیت بازدید کلی از داخل شبکه های فاضلاب، نحوه نصب و اجرا کامل شیب مورد پیشنهادی از طرف کارفرما را دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب ارومیه اظهار داشت: این ربات دارای یک دستگاه ماشین کنترلی مجهز به دوربین دوار بوده که قابلیت دوران 360 درجه به اطراف و 180درجه به سمت بالا و پائین و زوم تا 24 متر را داشته و همزمان ضمن رویت تصویر قابلیت ضبط تصویر در محل بر روی لوح فشرده را دارا و کلیه کنترل های مورد نیاز روی یک پانل نصب شده است.
 

کد مطلب 1556383

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