واگذاری 7900 انشعاب جدید آب و فاضلاب در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، علی حاتم زاده بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به واگذاری بیش از سه هزار و 604 فقره انشعاب آب از ابتدای سالجاری تا کنون، افزود: با واگذاری این انشعابات جدید پنج هزار و 729 مشترک از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه همچنین چهار هزار و341 فقره انشعاب فاضلاب جدید به شش هزار و 498 آحاد ازمشترکان واگذار شده است، ادامه داد: با بهینه سازی فرآیند تولید، توزیع و مصرف آب در داخل محدوده شهر ارومیه 100درصد شهروندان تحت پوشش شبکه آبرسانی سالم و 62 درصد تحت پوشش دفع بهداشتی شبکه فاضلاب قرار دارند.

وی در ادامه از ساخت ربات بازرسی شبکه فاضلاب توسط یکی از همکاران شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی خبر داد و گفت: کاربرد این ربات در بازرسی داخل کانالهای شبکه فاضلاب به ویژه به هنگام تحویل از پیمانکار بوده که قابلیت بازدید کلی از داخل شبکه های فاضلاب، نحوه نصب و اجرا کامل شیب مورد پیشنهادی از طرف کارفرما را دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب ارومیه اظهار داشت: این ربات دارای یک دستگاه ماشین کنترلی مجهز به دوربین دوار بوده که قابلیت دوران 360 درجه به اطراف و 180درجه به سمت بالا و پائین و زوم تا 24 متر را داشته و همزمان ضمن رویت تصویر قابلیت ضبط تصویر در محل بر روی لوح فشرده را دارا و کلیه کنترل های مورد نیاز روی یک پانل نصب شده است.

