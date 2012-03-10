سناریوی مرد شیشه ای برای قتل نامزدش

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت دو بامداد 16 اسفند امسال، ماموران کلانتری 119 مهرآباد جنوبی از وقوع یک فقره فوت مشکوک در بیمارستان با خبر شدند.

در بررسیهای اولیه مشخص شد دختری به نام غزل 23اله در طبقه سوم مجتمع مسکونی در خیابان مهرآباد جنوبی فوت کرده که از ناحیه صورت و گردن دچار جراحت وکبودی بوده است.

پیکر غزل از سوی نامزدش به نام رحیم 20 ساله به بیمارستان منتقل شده بود. وجود آثار خراشیدگی بر روی بدن و گردن رحیم احتمال ارتکاب جنایت از سوی او را مطرح کرد.

با انتقال رحیم به اداره دهم، وی در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان گفت : شبی که غزل را به بیمارستان آوردم ، من به همراه غزل در خانه اقدام به مصرف موادمخدر از نوع شیشه کرده بودیم که ناگهان پس از چند ساعت و در حالی که خواب بودیم ، غزل دچار تشنج و خونریزی شدید شد . بلافاصله با اورژانس تماس گرفته و او را به بیمارستان انتقال دادم .

وی در ادامه اظهارات خود و در خصوص وجود آثار خراشیدگی و زخم بر روی گردن خود نیز به کارآگاهان گفت : به علت عصبانیت ناشی از شکسته شدن تلویزیون ، اقدام به خودزنی کرده و آثار زخم گردنم به هیچ عنوان به خاطر درگیری با همسرم نیست .

اظهارات اولیه رحیم در شرایطی مطرح شد که با توجه به نظریه تیم پزشکی بیمارستان ، مقتول چند ساعت پیش از انتقال به بیمارستان فوت کرده بود .

در ادامه رسیدگی به این پرونده، کارآگاهان به تحقیق از همسایگان محل سکونت متهم پرداختند. همسایگان در اظهارات خود به کارآگاهان اعلام کردند: رحیم به همراه مادرش از حدود 4 ماه پیش به این ساختمان آمده بود. اوایل همه چیز عادی بود اما از حدود یک ماه پیش بود که دائما صدای درگیری میان او و مادرش در آپارتمان شنیده می شد که به علت مخالفت مادر رحیم با ازدواج پسرش بود.

با توجه به تحقیات انجام شده و اطلاعات جدید به دست آمده ، کارآگاهان به تحقیق از مادر متهم پرداخته و او در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : حدود یک سال پیش بود که پسرم پس از آنکه سهم ارثیه خود را از من گرفت ، در فاز 3 شهرک اندیشه خانه ای را برای خود اجاره کرد و در آنجا بود که با غزل آشنا شد.در طول این یک سال خیلی تلاش کردم تا رحیم ، مصرف مواد را ترک کند و حتی یک بار هم او را در کمپ ترک اعتیاد بستری کردم اما دوباره به سمت مصرف مواد کشیده شد.

مادر متهم در خصوص علت مخالفت خود با ازدواج رحیم با مقتول نیز گفت : مدت کوتاهی از آشنایی رحیم با غزل نگذشته بود که ادعا کرد قصد ازدواج با او را دارد. زمانی که به تحقیق از محل زندگی غزل در همان ساختمان محل سکونت پسرم پرداختم متوجه شدم که غزل نیز به مصرف موادمخدر اعتیاد دارد و به همین علت با ازدواج آنها مخالفت کرده اما رحیم همچنان اصرار به ازدواج با غزل داشت تا اینکه تصمیم گرفتم رحیم را به خانه بازگردانم.

با اطلاعات به دست آمده در تحقیقات که همگی نشان از وقوع جنایت از سوی رحیم داشت ، کارآگاهان بار دیگر به تحقیق از متهم پرداخته و سرانجام او 17 اسفند لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت اقرار کرد .

متهم در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: شب حادثه من و غزل در حال مصرف شیشه بودیم که ناگهان بلند شدم و به غزل گفتم که می خواهم تو را خفه کنم . به همین علت با او درگیر شدم . در یک لحظه دستم را به دور گردن او انداخته و آنقدر گردنش را فشار دادم که پس از دقایقی متوجه شدم که او نفس نمی کشد و بی حرکت بر روی زمین افتاده است.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهم در خصوص وقوع جنایت ، متهم با قرار بازداشت موقت و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.