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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

نیروی دریایی نفتکش ایرانی هاتف را از دست دزدان دریایی نجات داد

نیروی دریایی نفتکش ایرانی هاتف را از دست دزدان دریایی نجات داد

تکاوران نیروی دریایی ارتش مانع از ربوده شدن نفتکش ایرانی هاتف توسط دزدان دریایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازپایگاه اطلاع رسانی نیروی دریایی ارتش، نفتکش ایرانی هاتف که از جزیره خارک به سمت کانال سوئز در حال دریانوردی بود در محدوده ورودی خلیج عدن و 80 مایلی جنوب رأس فرتاک طی دو مرحله مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت که با رشادت و هوشیاری تکاوران نیروی دریایی ارتش از تعرض پدیده شوم تروریسم دریایی در امان ماند.
 
بنابر این گزارش، دزدان دریایی در دو مرحله و در ساعات 23:30 و 02:00 بامداد با چهار فروند قایق تندرو به نفتکش مذکور حمله کردند که پس از مواجهه با تیراندازی های ایذایی تکاوران دریایی ارتش متواری شده و نفتکش ایرانی هاتف در سلامت کامل حرکت خود را به سمت مقصد ادامه داد.
کد مطلب 1556386

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