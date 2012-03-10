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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

سرگرد عقیلی:

47 اثر میراث فرهنگی در بندرگز وجود دارد

47 اثر میراث فرهنگی در بندرگز وجود دارد

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی گلستان گفت: در شهرستان بندرگز و نوکنده 47 اثر میراث فرهنگی وجود دارد که در هر 12 کیلومتر یک اثر تاریخی موجود است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگردعلی اصغرعقیلی ظهر شنبه در درجلسه مشترک این فرماندهی با فرماندهی انتظامی شهرستان بندرگز  افزود: با توجه به حجم مواریث تاریخی در این مناطق، تعامل و همکاری نیروی انتظامی شهرستان بندرگز در خصوص عوامل گشت و یگان امداد و همراهی کردن یگان حفاظت میراث فرهنگی گلستان در ماموریت ها و مرتفع نمودن موانع، می تواند به حفاظت و پاسداری بیشتر از آثار تاریخی و باستانی این مناطق کمک کند.

فرماندهی انتظامی شهرستان بندر گز نیز در این جلسه برهمکاری و تعامل این فرماندهی با یگان حفاظت میراث فرهنگی کلستان اشاره داشت و خاطر نشان کرد: همکاری دوجانبه ضمن فراهم شدن زمینه های حفاظت بیشتر از مواریث تاریخی این مناطق، زمینه های شناسایی و دستگیری متخلفان و سودجویان را فراهم خواهد آورد.

بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1556387

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