47 اثر میراث فرهنگی در بندرگز وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرگردعلی اصغرعقیلی ظهر شنبه در درجلسه مشترک این فرماندهی با فرماندهی انتظامی شهرستان بندرگز افزود: با توجه به حجم مواریث تاریخی در این مناطق، تعامل و همکاری نیروی انتظامی شهرستان بندرگز در خصوص عوامل گشت و یگان امداد و همراهی کردن یگان حفاظت میراث فرهنگی گلستان در ماموریت ها و مرتفع نمودن موانع، می تواند به حفاظت و پاسداری بیشتر از آثار تاریخی و باستانی این مناطق کمک کند.

فرماندهی انتظامی شهرستان بندر گز نیز در این جلسه برهمکاری و تعامل این فرماندهی با یگان حفاظت میراث فرهنگی کلستان اشاره داشت و خاطر نشان کرد: همکاری دوجانبه ضمن فراهم شدن زمینه های حفاظت بیشتر از مواریث تاریخی این مناطق، زمینه های شناسایی و دستگیری متخلفان و سودجویان را فراهم خواهد آورد.

بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.