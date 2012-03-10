به گزارش خبرنگار مهر، داستان بلند دیلسی در کتاب «گل سرخی برای امیلی» که توسط نجف دریابندری به فارسی ترجمه شده، آمده که این کتاب مجموعه‌ای از داستان‌های فاکنر است.

این داستان را قرائت یا روایتی دیگر از رمان «خشم و هیاهوی» فاکنر می‌دانند. همه شخصیت‌های «خشم و هیاهو» در این داستان هم حضور دارند و اتفاقات مشابهی در این دو اثر فاکنر به چشم می‌خورد اما دیلسی واقع‌گرایانه‌تر از رمان خشم و هیاهو ارزیابی می‌شود.

داستان «دیلسی» توسط محمدرضا گودرزی برای خوانش در برنامه رادیویی کتاب شب، خلاصه‌نویسی شده است و گودرزی به عنوان منتقد، در آخرین برنامه مربوط به این کتاب، در جمعه شب این هفته در برنامه حضور خواهد داشت.

برنامه رادیویی کتاب شب با تهیه‌کنندگی محمود احمدی و سردبیری محسن حکیم‌معانی به روی آنتن می‌رود.

برنامه خوانش داستان «دیلسی» از ساعت 23:30 امشب شنبه 20 اسفند با صدای بهروز رضوی از برنامه کتاب شب از شبکه رادیویی تهران آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.