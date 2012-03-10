برگزاری برنامه جنگ حرم در ایام نوروز در حرم حضرت معصومه (س)

حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در ایام نوروز در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برنامه‌هایی مخصوص کودکان برگزار می‌شود.



وی گفت: یکی از این برنامه‌ها برنامه جنگ حرم است که در ساعت ۱۱و۳۰ تا ۱۲و۳۰ دقیقه در حرم مطهر برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: در این مراسم به اجرای برنامه شاد برای کودکان توسط استاد راستگو و مهدی‌زاده پرداخته می‌شود.



برگزاری برنامه بوستان قرآن



حسینی بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های حرم حضرت معصومه (س) در ایام نوروز مخصوص کودکان برگزاری برنامه بوستان قرآن است که این مراسم در ساعت ۱۰تا ۱۳و ۱۷تا۱۹و۳۰ و ۲۰تا۲۲ شب برگزار می‌شود.



وی گفت: در این مراسم به برگزاری حلقات قرآنی، قرائت قرآن توسط کودکان و آموزش آیات موضوعی پرداخته می‌شود.



برگزاری مراسم گلستان حدیث



وی بیان کرد: گلستان حدیث از دیگر برنامه‌های حرم مطهر است که ویژه کودکان برگزار می‌شود.



حسینی گفت: در این برنامه به آموزش احادیث کوتاه و مناسب در فضای مزین به احادیث با طرح‌های کودکانه و جالب پرداخته می‌شود.



ایجاد غرفه رنگ آمیزی و نقاشی



وی بیان کرد: در ایام نوروز در حرم مطهر غرفه رنگ آمیزی و نقاشی برای کودکان ایجاد می‌شود.



وی ادامه داد: همچنین در این ایام غرفه کاردستی و اوریگامی برای کودکان ایجاد می‌شود.