حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در ایام نوروز در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برنامههایی مخصوص کودکان برگزار میشود.
وی گفت: یکی از این برنامهها برنامه جنگ حرم است که در ساعت ۱۱و۳۰ تا ۱۲و۳۰ دقیقه در حرم مطهر برگزار میشود.
وی ادامه داد: در این مراسم به اجرای برنامه شاد برای کودکان توسط استاد راستگو و مهدیزاده پرداخته میشود.
برگزاری برنامه بوستان قرآن
حسینی بیان کرد: یکی دیگر از برنامههای حرم حضرت معصومه (س) در ایام نوروز مخصوص کودکان برگزاری برنامه بوستان قرآن است که این مراسم در ساعت ۱۰تا ۱۳و ۱۷تا۱۹و۳۰ و ۲۰تا۲۲ شب برگزار میشود.
وی گفت: در این مراسم به برگزاری حلقات قرآنی، قرائت قرآن توسط کودکان و آموزش آیات موضوعی پرداخته میشود.
برگزاری مراسم گلستان حدیث
وی بیان کرد: گلستان حدیث از دیگر برنامههای حرم مطهر است که ویژه کودکان برگزار میشود.
حسینی گفت: در این برنامه به آموزش احادیث کوتاه و مناسب در فضای مزین به احادیث با طرحهای کودکانه و جالب پرداخته میشود.
ایجاد غرفه رنگ آمیزی و نقاشی
وی بیان کرد: در ایام نوروز در حرم مطهر غرفه رنگ آمیزی و نقاشی برای کودکان ایجاد میشود.
وی ادامه داد: همچنین در این ایام غرفه کاردستی و اوریگامی برای کودکان ایجاد میشود.
حسینی به مهر خبر داد:
برگزاری برنامه جنگ حرم در ایام نوروز در حرم حضرت معصومه (س)
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت (س) از برگزاری برنامه جنگ حرم در ایام نوروز در حرم مطهر حضرت معصومه (س) خبر داد.
حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در ایام نوروز در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برنامههایی مخصوص کودکان برگزار میشود.
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