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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

غلامیان:

450 سبد غذایی بین مددجویان بهزیستی محلات توزیع شد

450 سبد غذایی بین مددجویان بهزیستی محلات توزیع شد

محلات - خبرگزاری مهر: رییس سازمان بهزیستی شهرستان محلات از توزیع 450 سبد غذایی بین مددجویان بهزیستی شهرستان محلات خبر داد.

محمد جواد غلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر توزیع 450 سبد غذایی بین مددجویان محلات افزود: در آستانه عید نوروز و فرا رسیدن سال جدید با همکاری خیرین سبد غذایی شامل روغن، برنج، مرغ یا ماهی، قند، چای، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، حبوبات و شیرینی بین مددجویان محلات توزیع شد

وی افزود: ارزش ریالی مجموع سبدهای غذایی و پوشاک توزیع شده 200 میلیون ریال است.
 
وی گفت : بهزیستی به عنوان یک نهاد حمایتی و خدمت رسان به تنهایی قادر به پاسخگویی و تأمین تمام نیازهای مددجویان نخواهد بود و مسلما خیرین در تامین نیازهای مددجویان بهزیستی نقش انکار ناپذیری دارند.
 
گفتنی است هم اکنون یکهزارو 300 مددجو از حمایتهای بهزیستی شهرستان محلات بهره مند هستند.
کد مطلب 1556390

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