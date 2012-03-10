450 سبد غذایی بین مددجویان بهزیستی محلات توزیع شد

محمد جواد غلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر توزیع 450 سبد غذایی بین مددجویان محلات افزود: در آستانه عید نوروز و فرا رسیدن سال جدید با همکاری خیرین سبد غذایی شامل روغن، برنج، مرغ یا ماهی، قند، چای، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، حبوبات و شیرینی بین مددجویان محلات توزیع شد

وی افزود: ارزش ریالی مجموع سبدهای غذایی و پوشاک توزیع شده 200 میلیون ریال است.

وی گفت : بهزیستی به عنوان یک نهاد حمایتی و خدمت رسان به تنهایی قادر به پاسخگویی و تأمین تمام نیازهای مددجویان نخواهد بود و مسلما خیرین در تامین نیازهای مددجویان بهزیستی نقش انکار ناپذیری دارند.

گفتنی است هم اکنون یکهزارو 300 مددجو از حمایتهای بهزیستی شهرستان محلات بهره مند هستند.