بهداد امینی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:هم اکنون پیش تولید را آغاز کردیم و تاکنون حضور همایون ارشادی، احسان امانی، روح‌الله حق گوی لسان، مجید جعفری و صدف احمدی قطعی شده است.

وی افزود: از عوامل پشت دوربین می‌توان به نویسنده علیرضا محمودی با اقتباسی از رمان خارجی "رایحه مرگ"، مدیر تصویربرداری: جواد صفا، طراح صحنه و لباس: سهیل میرسپاسی، طراح گریم: مهرداد قلی‌پور، صدابردار: رضا حیدری، مدیر تولید:مسعود دلیری، مدیربرنامه ریز و کارگردان:محمد عزیزی و تهیه کننده: عباس رافعی اشاره کرد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دکتر پرویز فرجامی استاد دانشگاه شیمی جسد دانشجوی دکترایش سیاوش را کف آزمایشگاه پیدا می‌کند. با ورود پلیس و شروع بازجوی‌ها مشخص می‌شود مظنون اصلی خود دکتر است.

امینی تاکنون دستیاری فیلمسازانی چون فریدون جیرانی، عباس رافعی، احمد امینی، ایرج کریمی، مهدی کرمپور، بهنام بهزادی و...را تجربه کرده است.