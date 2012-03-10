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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

"چهار روز شگفت‌انگیز آقای فرجامی" 15 فروردین کلید می‌خورد

"چهار روز شگفت‌انگیز آقای فرجامی" 15 فروردین کلید می‌خورد

فیلم تلویزیونی "چهار روز شگفت‌انگیز آقای فرجامی" به کارگردانی بهداد امینی 15 فروردین ماه در تهران کلید می‌خورد.

بهداد امینی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:هم اکنون پیش تولید را آغاز کردیم و تاکنون حضور همایون ارشادی، احسان امانی، روح‌الله حق گوی لسان، مجید جعفری و صدف احمدی قطعی شده است.

وی افزود: از عوامل پشت دوربین می‌توان به نویسنده علیرضا محمودی با اقتباسی از رمان خارجی "رایحه مرگ"، مدیر تصویربرداری: جواد صفا، طراح صحنه و لباس: سهیل میرسپاسی، طراح گریم: مهرداد قلی‌پور، صدابردار: رضا حیدری، مدیر تولید:مسعود دلیری، مدیربرنامه ریز و کارگردان:محمد عزیزی و تهیه کننده: عباس رافعی اشاره کرد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دکتر پرویز فرجامی استاد دانشگاه شیمی جسد دانشجوی دکترایش سیاوش را کف آزمایشگاه پیدا می‌کند. با ورود پلیس و شروع بازجوی‌ها مشخص می‌شود مظنون اصلی خود دکتر است.

امینی تاکنون دستیاری فیلمسازانی چون فریدون جیرانی، عباس رافعی، احمد امینی، ایرج کریمی، مهدی کرمپور، بهنام بهزادی و...را تجربه کرده است.

کد مطلب 1556391

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