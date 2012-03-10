پیشکسوتان و مؤسسان برتر ورزشی جنوب شرق تهران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش ظهر شنبه و با حضور مسئولان، کارشناسان اداره نظارت و بازرسی و حقوقی اداره ورزش و جوانان، مسئولان نیروی انتظامی، کارشناسان بهداشت، هیئت پزشکی و بیش از 120 باشگاه،‌ مدیر و مؤسسان اماکن ورزشی جنوب شرق در سالن همایش بنیاد رفاه برگزار شد.

گفتنی است در این همایش به اطلاع رسانی درامور بیمه ورزشی، بهداشت باشگاهها،‌ امنیت اماکن ورزشی، بالابردن سطح اطلاعات عمومی و خصوصی و همچنین به پرسش و پاسخ از سوی باشگاه داران پرداخته شد.

همچنین از سوی امیر حسین پیروانی رئیس اداره، مسئولان و کارشناسان از پیشکسوتان و باشگاهداران تقدیر شده و به آنان هدایایی اهدا شد.