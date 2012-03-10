به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نبیونی با بیان اینکه، این اداره کل با آماده باش کامل تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه‌روزی تابعه آمادگی ارائه خدمات درمانی لازم به همشهریان و مسافران نوروزی را دارد، افزود: علاوه بر فعالیت تمام وقت تمامی بیمارستان‌های تابعه با هماهنگی به عمل آمده بر اساس طرح آماده باش نوروزی با تشکیل ستاد نوروزی واحدهای درمانی شبانه روزی تابعه نیز آماده سرویس دهی در ایام نوروز هستند.

وی با اشاره به اینکه لیست اسامی پزشکان و پرسنل درمانی کشیک و آنکال خدمت رسانی در ایام نوروز را آماده سرویس‌دهی داریم،اظهار داشت: با ابلاغ معاونت درمان دانشگاه،تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه روزی تابعه سطح استان موظف به سرویس‌دهی به مسافران و شهروندان در ایام نوروز هستند و مجاز به محدود کردن خدمات بخش های درمانی و کاهش پرسنل نیست تا امکان دسترسی کامل بیماران به خدمات درمانی از بروز هرگونه کاستی و اختلال در امر خدمت رسانی به بیماران مخصوصاً در واحدهای اورژانس پیشگیری شود.

نبیونی با اشاره به آماده‌باش مراکز درمانی تابعه در چهارشنبه آخر سال در استان تهران نیز گفت: در مراسم چهارشنبه آخر سال نیز برای ارائه خدمات درمانی مورد نیاز به مصدومان و آسیب‌دیدگان احتمالی و افزایش ضریب خدمت‌رسانی تمامی مراکز درمانی این اداره کل آماده‌باش هستند.

مدیر کل درمان استان تهران با اشاره به آسیب های بدنی به خصوص چشمی احتمالی در چهارشنبه پایان سال گفت: با هماهنگی به عمل آمده در مرکز درمانی فوق تخصصی چشم لبافی نژاد از مراکز درمانی تابعه این اداره کل مقرر شده است در چهارشنبه پایان سال در تمام ساعات شبانه روز متخصص چشم مقیم در محل مرکز حضور داشته باشد.

نبیونی خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته هیچ کمبودی نیرویی برای ارائه خدمات درمانی لازم در سطح مراکز درمانی تابعه به مسافرین در ایام نوروز وجود ندارد.

وی با اشاره به آمادگی شبانه‌روزی شبکه پست صوتی این اداره کل جهت دریافت پیام‌های مردمی بیمه‌شدگان و شهروندان تهرانی در طول ایام نوروز گفت: شبکه پست صوتی روابط عمومی اداره کل درمان استان تهران نیز به شماره 66919000 آماده دریافت تمامی پیام‌های مردمی و پیشنهادهای شهروندان و بیمه‌شدگان در طول ایام تعطیلات نوروزی و در تمامی ساعات شبانه‌روز است.